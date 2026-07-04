Des risques qui menacent la vie des joueurs… Le match entre la France et le Paraguay va-t-il être reporté ?

Le match France-Paraguay, programmé dimanche matin pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, pourrait être reporté ou annulé en raison d’une vague de chaleur intense. Les experts alertent sur les risques sanitaires pour les joueurs et les supporters.

Selon le journal britannique The Sun, le thermomètre devrait dépasser 38 °C à Philadelphie, et la température ressentie, sous l’effet d’un fort taux d’humidité, pourrait approcher 46 °C dans l’enceinte à ciel ouvert.

Bharat Venkat, directeur du laboratoire de thermologie de l’université de Californie, alerte : « Lorsqu’ils fournissent un effort intense par forte chaleur, les joueurs courent un risque accru de coup de chaleur, potentiellement fatal. »

Les craintes ne portent pas seulement sur les joueurs : les supporters et le personnel présent sur la pelouse, dépourvus de tout système de régulation thermique ou de climatisation, sont également exposés.

La FIFA prévoit des pauses hydratation, des zones de rafraîchissement et des protocoles spécifiques, mais ces dispositions ne convainquent pas la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO) et de nombreux experts, qui demandent le report des rencontres dès que les conditions deviennent dangereuses.

Les règlements de la FIFA prévoient le report des rencontres lorsque le mercure dépasse 32 °C, ce qui remet en question la tenue du match France-Paraguay à la date initialement prévue.

Les Bleus avaient déjà utilisé des pulvérisateurs d’eau pour s’humidifier lors de leur précédent match contre la Suède au New Jersey, alors que le thermomètre affichait déjà 32 °C.

Plusieurs scientifiques estiment par ailleurs que les critères de la FIFA sont insuffisants au regard des conditions estivales extrêmes régnant aux États-Unis.

Ces défis climatiques ne concernent pas uniquement le match France-Paraguay : la rencontre Angleterre-Mexique, programmée au même tour, suscite aussi des inquiétudes. Des médias mexicains ont évoqué la possibilité d’avancer le coup d’envoi de plusieurs heures en raison de prévisions météorologiques défavorables et d’un risque de tempêtes à Mexico.

Malgré ces éléments, la FIFA a confirmé le maintien du coup d’envoi à l’horaire initial, rappelant que le match précédent du Mexique face à l’Équateur avait déjà été retardé en raison de pluies torrentielles.

Le match se jouera par ailleurs à plus de 2 200 mètres d’altitude, au stade Azteca, des conditions qui favorisent la sélection mexicaine, habituée à évoluer à cette altitude, tandis qu’elles pourraient affecter l’endurance et la récupération des joueurs anglais, sans compter la trajectoire différente du ballon en altitude, un paramètre que l’entraîneur anglais Thomas Tuchel a reconnu comme conférant un avantage « considérable » aux Mexicains.