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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduit par

Des remplacements extrêmement douloureux lors du match Uruguay - Espagne : Federico Valverde s'en prend violemment au sélectionneur Marcelo Bielsa

Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
Coupe du monde

Le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, a effectué deux changements marquants et douloureux lors du match de Coupe du monde contre l’Espagne. Fernando Muslera, fautif sur le but encaissé, a été remplacé à la mi-temps. Peu après, le joueur vedette et capitaine Federico Valverde a lui aussi cédé sa place.

Juste avant la mi-temps, moins d’une demi-minute après la blessure au ligament croisé apparemment subie par Manuel Ugarte, l’Espagne a ouvert le score. Le tir, parfaitement arrêtable, d’Álex Baena a glissé entre les mains de Muslera (40^e).

Considéré comme une véritable icône en Uruguay, où il a disputé pas moins de cinq Coupes du monde, le gardien aux 137 sélections n’a pas été épargné par la rigueur de Bielsa.

L’ancien gardien de l’AZ, Sergio Rochet, a pris sa place. Tout indique que Bielsa a assumé seul ces choix, comme le prouve un autre remplacement effectué dix minutes après la reprise.

Alors que la Celeste était toujours menée 1-0 et devait marquer pour entretenir ses espoirs de qualification, Bielsa a choisi de remplacer son joueur vedette et capitaine.

Le Madrilène s’est dirigé vers le banc, a refusé de serrer la main de son sélectionneur et a exprimé sa frustration en hurlant dans son maillot.

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