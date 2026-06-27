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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduit par

Des remplacements controversés lors du match Uruguay - Espagne : Federico Valverde s'en prend violemment au sélectionneur Marcelo Bielsa

Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
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Le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, a effectué deux changements très surprenants lors du match de Coupe du monde contre l’Espagne. Fernando Muslera, auteur d’une erreur sur le but encaissé, a été remplacé à la mi-temps à sa demande, pour son dernier match en Coupe du monde. Peu après, le joueur vedette et capitaine Federico Valverde a également cédé sa place.

Juste avant la mi-temps, moins d’une demi-minute après la blessure apparente au ligament croisé de Manuel Ugarte, l’Espagne a ouvert le score. Le tir, pourtant parfaitement arrêtable, d’Álex Baena a glissé entre les mains de Muslera (40^e).

Véritable icône en Uruguay, où il a disputé pas moins de cinq Coupes du monde, le gardien aux 137 sélections a donc cédé sa place à la mi-temps à Sergio Rochet, ancien portier de l’AZ.

Alors que la Celeste était toujours menée 1-0 et devait marquer pour entretenir ses espoirs de qualification, Bielsa a choisi de remplacer son capitaine et joueur vedette.

Le Madrilène s’est dirigé vers le banc, manifestement frustré, refusant même de serrer la main de son sélectionneur avant de laisser éclater sa colère en serrant son maillot.

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