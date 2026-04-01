Des réactions choquées face au comportement des supporters lors du match Espagne-Égypte : « Irrespectueux et inacceptable »

Mardi soir, l'Espagne a disputé un match amical contre l'Égypte (0-0). Au cours de la rencontre, le public s'est montré sous son pire jour, ce qui a suscité de nombreuses réactions indignées dans le monde du football.

Des vidéos montrent des supporters espagnols scandant à tue-tête « Musulmán el que bote », ce qui signifie en gros : « Et celui qui ne saute pas est musulman ». Plusieurs joueurs ont confirmé ces faits.

Voici comment Lamine Yamal a réagi mercredi à cet incident sur Instagram. Il s'est dit très choqué, d'autant plus qu'il est lui-même musulman. Il a qualifié ce comportement d'« irrespectueux et inacceptable ».

« Hier, dans le stade, on a entendu chanter “celui qui ne saute pas est musulman”. Je sais que cela visait l’adversaire et non moi personnellement, mais en tant que musulman, je trouve tout de même cela irrespectueux et inacceptable », commence-t-il dans sa déclaration.

« Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais pour ceux qui chantent ce genre de choses : utiliser une religion pour se moquer sur le terrain fait de vous des ignorants et des racistes. Le football est fait pour être apprécié et pour encourager, pas pour mépriser les gens pour ce qu’ils sont ou ce en quoi ils croient », a déclaré la star du FC Barcelone.

Pedri, son coéquipier au FC Barcelone et en équipe nationale, s’est également exprimé sur la situation après le match. « Nous aussi, en tant que joueurs, nous sommes choqués par ces chants », a-t-il déclaré. « Nous ne tolérons aucune forme de chants racistes. Nous ne nous attendions pas à cela. Nous devons tous travailler ensemble pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus dans les stades. »

Le sélectionneur national Luis de la Fuente ne pouvait qu'approuver ces propos et a lui aussi qualifié ce comportement d’« inacceptable ». « Nous devons identifier ces personnes violentes et les exclure de la société. Plus elles seront loin, mieux ce sera », a-t-il déclaré.