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LaLiga, présidée par Javier Tebas, a répondu au communiqué du Real Madrid concernant la décision de justice rendue en sa faveur dans le litige qui l'oppose à la ligue au sujet de l'accord avec le fonds d'investissement CVC.

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Le Real Madrid a publié ce mardi un communiqué au sujet de la décision rendue en sa faveur par la Cour suprême dans le litige qui l'oppose toujours à LaLiga. La Cour a rejeté le pourvoi de LaLiga contre la décision du tribunal provincial de Madrid, qui avait confirmé l'annulation de l'accord adopté par l'assemblée générale de la ligue le 12 août 2021 pour approuver l'opération avec le fonds d'investissement CVC, dans le cadre du projet « LaLiga Impulso ».

Le projet « LaLiga Impulso » est un accord stratégique entre LaLiga et le fonds d'investissement international CVC, prévoyant l'injection d'environ 2 milliards d'euros pour le développement des clubs espagnols.

Ce projet vise à accélérer la croissance commerciale et numérique de la ligue et de ses clubs, et à transformer le championnat d'Espagne en une entité mondiale du divertissement sportif.

Selon l'arrêt : « La Cour suprême confirme ainsi le caractère définitif de la déclaration judiciaire de nullité d'un accord d'une importance économique exceptionnelle, adopté sans que les clubs disposent d'informations suffisantes pour connaître et évaluer la portée, l'impact et les conséquences des modifications apportées à l'opération. »

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Mais selon le quotidien « Mundo Deportivo », LaLiga a répondu à ce document en apportant plusieurs précisions.

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Premièrement, LaLiga a indiqué que l'arrêt « n'affecte ni la validité ni la situation actuelle du projet LaLiga Impulso, approuvé ultérieurement par l'assemblée générale le 10 décembre 2021 ».

Deuxièmement, les questions de fond de ce projet ont été traitées « dans une procédure judiciaire distincte, dans laquelle le tribunal provincial de Madrid a rejeté les recours des deux clubs demandeurs, le Real Madrid et l'Athletic Bilbao, et a confirmé la validité des accords conclus ».

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LaLiga : le jugement se limite à des questions de forme

LaLiga estime que cette décision se limite à des questions de forme très précises concernant la réunion de l'assemblée générale tenue en août 2021.

Le tribunal provincial avait conclu que l'assemblée générale s'était tenue de manière régulière et que les vices invoqués par les deux demandeurs, le Real Madrid et l'Athletic Bilbao, n'étaient pas suffisants pour invalider l'accord.

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S'agissant du droit à l'information, le tribunal avait également conclu que les informations fournies par LaLiga à ses membres étaient complètes et suffisantes.

Le tribunal provincial a néanmoins rejeté l'appel de LaLiga pour une seule raison : il a estimé que l'ajout d'une précision indiquant que les clubs non membres et les sociétés anonymes sportives (SADs) n'étaient pas concernés par l'opération constituait une modification substantielle de l'ordre du jour, que les participants n'avaient pas pu examiner au préalable, ce qui portait atteinte à leur droit à l'information.

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Par ailleurs, LaLiga considère que la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur le fond de l'affaire, puisqu'elle n'a rendu aucune décision confirmant ou validant le raisonnement du tribunal provincial.

Selon la ligue, la décision de la Cour suprême « se limite à rejeter le pourvoi en raison de l'insuffisance des éléments présentés à l'appui de celui-ci, sans entrer dans les questions de fond soulevées par LaLiga ».

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LaLiga conclut qu'en conséquence, « le projet LaLiga Impulso reste pleinement en vigueur et suit son cours normalement, contribuant à la modernisation et au développement du football professionnel espagnol ».