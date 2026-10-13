Depuis mars 2024, Max Eberl occupe le poste de directeur sportif du Bayern Munich. Ses deux premières saisons complètes ont eu un point commun : elles ont été marquées par la crainte de perdre gratuitement, l’été suivant, des joueurs clés dotés d’une valeur marchande considérable, et par des efforts intenses pour l’éviter coûte que coûte. Des négociations interminables, l’intérêt d’autres clubs utilisé comme moyen de pression, de nouvelles exigences à répétition et des points réguliers sur l’avancée des discussions.

Eberl et la direction sportive ont fini par conclure les accords les plus importants, au prix toutefois d’efforts financiers considérables. En février 2025, Alphonso Davies a prolongé son contrat arrivant à échéance et Jamal Musiala a lui aussi signé un nouveau bail. Joshua Kimmich a suivi en mars. La prolongation de Leroy Sane, initialement envisagée, a en revanche échoué : il a rejoint gratuitement Galatasaray à Istanbul, ce que personne à Munich n’a évidemment regretté. En février 2026, un accord a été conclu avec Dayot Upamecano.

Et maintenant ? Seule la prolongation de Harry Kane, dont le contrat expire l’été prochain, présente actuellement un caractère urgent. Selon plusieurs informations concordantes, une percée a été réalisée dans les négociations la semaine dernière. D’après le président Herbert Hainer, il ne resterait que des « détails » à régler, comme la gestion des droits à l’image et des droits de la personnalité, avant que le buteur de 33 ans ne prolonge jusqu’en 2029. La question n’est plus de savoir si Kane va prolonger, mais quand.

Manuel Neuer et Sven Ulreich devraient arrêter en 2027

Une fois Kane prolongé, seuls deux contrats de joueurs professionnels arriveront à échéance l’été prochain : ceux de Manuel Neuer (40 ans) et Sven Ulreich (38 ans). Selon toute vraisemblance, les deux gardiens chevronnés mettront alors un terme à leur carrière. Jonas Urbig est pressenti pour devenir le futur numéro un, au point qu’un passage de relais anticipé fait déjà débat.

Prochains matchs FCB Bundesliga 12:30 RBL

Une fois le dossier Kane bouclé, Eberl et la direction sportive n’auront donc plus de pression à court terme concernant les prolongations. Ni même à moyen terme, comme le montre la situation à l’été 2028. Sacha Boey et Hiroki Ito (dont Eberl préférerait s’être débarrassé bien avant cette échéance), Min-Jae Kim, lui aussi parfois présenté comme un candidat au départ, ainsi que Serge Gnabry pourront alors partir gratuitement. Gnabry est déjà plutôt un joueur de rotation et, à près de 33 ans à ce moment-là, il ne devrait vraisemblablement plus avoir une importance sportive majeure.

Autrement dit, après la prolongation de Kane, tous les joueurs clés pour l’avenir seront sous contrat jusqu’en 2029 au moins. Eberl se retrouvera alors dans une situation extrêmement confortable, totalement nouvelle pour lui au regard des deux saisons précédentes. Bien avant la fin de l’année, il aura réglé toutes les négociations contractuelles internes les plus urgentes.

Getty Images

Après Harry Kane, quand Michael Olise prolongera-t-il au Bayern Munich ?

Il s’agira ensuite d’éviter de se retrouver dans une situation délicate lors de la saison 2028-2029, en prolongeant suffisamment tôt les contrats sur le plan stratégique. En l’état actuel des choses, ceux de nombreux joueurs importants expirent en effet en 2029 : Jonas Urbig, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl (et probablement Kane).

La prolongation d’Olise figure tout en haut de la liste des priorités d’Eberl. Depuis son arrivée au Bayern Munich en 2024, le Français de 24 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde et son nom revient avec insistance du côté des plus grands clubs internationaux, à commencer par le Real Madrid. « Nous aimerions prolonger Michael au-delà de 2029. C’est notre souhait, mais il y a aussi une troisième partie », a déclaré Eberl en marge du match nul 2-2 contre le FC Augsbourg samedi. « Pour être honnête, il n’y a encore eu aucune discussion. »

De fait, Munich n’a pas encore de raison concrète de se presser, d’autant qu’Olise ne dispose actuellement d’aucune clause libératoire et perçoit un salaire relativement modéré pour un joueur de son niveau, estimé à 16 millions d’euros. En cas de prolongation, il rejoindrait inévitablement la catégorie salariale des deux joueurs les mieux payés jusqu’ici, Kane et Musiala (environ 25 millions d’euros chacun).

Bayern Munich : quand expirent les contrats des joueurs professionnels ?