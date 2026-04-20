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Rian Rosendaal

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Dès qu’il entend le nom de Mourinho, Kieft livre un jugement sans appel

J. Mourinho

Selon le journal portugais Record, José Mourinho pourrait revenir au Real Madrid. Le président Florentino Pérez veut insuffler un nouvel élan au club merengue et, d’après plusieurs sources, songerait à rappeler le technicien qui avait déjà dirigé l’équipe entre 2010 et 2013.

Lundi, dans l’émission KieftJansenEgmondGijp, Wim Kieft a réagi à cette information, soulignant que l’entraîneur, actuellement à la tête du Benfica, figure sur la short-list madrilène.

« Il ne faut plus vouloir de tout ça, bon sang », assène Kieft sans détour dans le podcast. « Il a déjà été entraîneur du Real Madrid. C’était l’année où Pepe a été définitivement déclaré fou. »

Pour Kieft, le technicien portugais n’apporterait rien de nouveau au club merengue : « Ce n’est pas un innovateur. C’est toujours la même chose. Le meilleur est déjà passé, tu sais. Je préférerais encore voir Klopp là-bas. »

« Je pense que Mourinho était un excellent entraîneur à ses débuts au Real Madrid et à l’Inter, avec Sneijder et Eto’o. Ça a mal tourné quand il a commencé à se surnommer The Special One », estime également Van der Gijp, qui porte un jugement négatif sur l’entraîneur portugais. « Il pensait être celui qui ferait la différence. Ce n’est bien sûr pas vrai. »

« Ça a mal tourné quand il est arrivé à Madrid. C’était une équipe formidable, mais il y avait aussi le FC Barcelone avec Xavi, Messi, Iniesta et Busquets. On ne pouvait jamais les battre. Et puis, il y a eu ce doigt dans l’œil de ce pauvre homme qui est décédé », rappelle Kieft en allusion à Tito Vilanova, l’ancien entraîneur du Barça emporté par un cancer en 2014. C’est là que tout a déraillé. »

José Mourinho, 63 ans, a déjà entraîné Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur et l’AS Rome, et il est actuellement sous contrat avec Benfica jusqu’en milieu d’année 2027.

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