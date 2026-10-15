C'est ce qu'a annoncé Pablo Torre dans l'émission « Tuned In » de Front Office Sports. Selon lui, des propriétaires de franchises NBA l'auraient même contacté au sujet des trajets en hélicoptère du King, devenus presque célèbres. Contexte : LeBron réside actuellement à New York et se rend régulièrement en hélicoptère à Philadelphie, auprès des 76ers, avec lesquels il s'est engagé pendant cette intersaison.

Selon Front Office Sports, le joueur de 41 ans aurait effectué douze allers-retours entre New York et Philadelphie en une semaine. Le coût, d'après TMZ : entre 6 000 et 9 000 dollars. Selon un porte-parole de James, ces vols sont sponsorisés par l'entreprise Fanatics dans le cadre d'un contrat conclu il y a près de trois ans, qui permet aussi à LeBron d'utiliser les avions privés, les jets d'affaires ou les hélicoptères de Fanatics.

Fanatics détient les droits exclusifs de production et de distribution des cartes à collectionner officielles et des objets de collection signés par LeBron. Il est également devenu co-investisseur de Mitchell & Newss, une marque de mode appartenant à Fanatics. LeBron utiliserait un hélicoptère aux couleurs de Fanatics pour ses vols quotidiens.

Pourquoi Pablo Torre veut-il enquêter sur les vols de LeBron James ?

S'il s'agit effectivement d'un simple sponsoring de la part de l'entreprise, cela ne poserait aucun problème à LeBron. Il en irait autrement si les 76ers, avec lesquels LeBron ne gagne qu'un peu moins de huit millions de dollars en deux ans, participaient au financement. C'est précisément ce que Torre souhaite désormais vérifier dans le cadre de son enquête.

« Nous recevons des informations de propriétaires qui m'envoient cette histoire et me demandent : "Qu'est-ce que c'est ?" », a déclaré Torre. « Nous disons clairement que cette histoire nous intéresse beaucoup. Et nous examinons bien sûr toutes les possibilités : il pourrait aussi bien s'agir d'un bon sujet que de quelque chose qui intéresse la ligue. »

Les recherches de Torre sur le contournement du plafond salarial par les Los Angeles Clippers dans le cas de leur superstar Kawhi Leonard avaient déclenché un énorme scandale. La NBA avait alors ouvert une enquête et prononcé des sanctions particulièrement sévères en septembre.

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Quelles sanctions les Clippers et Kawhi Leonard ont-ils reçues dans le scandale Aspiration ?

Les Clippers ont dû céder leurs choix de premier tour en 2029, 2030, 2031, 2032 et 2033, ce qui a conduit Torre à parler de « la sanction la plus sévère de l'histoire de la NBA ». La franchise doit également payer une amende de 30 millions de dollars. Le propriétaire Steve Ballmer a été suspendu pour un an et le président des Clippers, Lawrence Frank, pour six mois.

Kawhi a également dû rembourser 700 000 dollars à la NBA. Son ancien conseiller, « Uncle Dennis », n'a plus le droit, pendant cinq ans, d'entrer en contact avec des équipes NBA ni de conclure des affaires avec elles au nom d'un joueur, d'un collaborateur ou d'un employé.

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