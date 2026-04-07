Des précisions sur un transfert de haut niveau : voici où Rodri jouera la saison prochaine

L'avenir sportif de Rodri est désormais clair. Dans une mise à jour détaillée sur YouTube, Fabrizio Romano dévoile les perspectives sportives du capitaine de Manchester City, qui suscite un vif intérêt de la part du Real Madrid.

Selon Romano, une nouvelle proposition de contrat est prête depuis un certain temps pour l'Espagnol de 29 ans, dont le contrat court jusqu'à la mi-2027. Manchester City souhaite vivement le garder plus longtemps et lui a fait une offre très lucrative. La direction du club est convaincue que Rodri finira par se laisser convaincre de prolonger son contrat.

Dans le même temps, la situation n’est pas encore tout à fait tranchée, car c’est à Rodri lui-même de prendre la décision finale. Le milieu de terrain évalue différents facteurs, tels que son avenir sportif, sa famille et un éventuel retour en Espagne. Il se trouve donc à un tournant important de sa carrière.

Ce qui est certain, en revanche, c'est la position de Manchester City vis-à-vis des clubs intéressés. Les Anglais ne sont pas disposés à laisser partir Rodri cet été pour un montant de transfert relativement faible. Même s'il ne prolonge pas son contrat, le club maintiendra cette position. Rodri portera donc de toute façon encore le maillot bleu de City la saison prochaine. Un transfert de premier plan vers le Real Madrid devra donc encore attendre un an.

Romano souligne que City préfère garder Rodri une saison de plus plutôt que de le vendre pour une somme de dix à vingt millions d'euros, par exemple. La position de Manchester City est claire : prolonger son contrat ou le garder jusqu'à la fin de celui-ci. Dans ce dernier cas, il ne pourra partir libre de tout transfert qu'à l'été 2027.

Du côté du Real Madrid, l'intérêt est bien réel, mais là aussi, des limites claires ont été fixées. Le grand club espagnol considère Rodri comme une option intéressante, mais ne souhaite pas débourser une somme exorbitante. Un transfert n'est envisageable qu'à un prix « raisonnable » ou s'il peut être recruté gratuitement plus tard.

Cette position des deux clubs rend un transfert cet été particulièrement improbable. Manchester City demande le prix fort, tandis que le Real Madrid n'a pas l'intention de le payer. Un départ cet été est donc pratiquement exclu.

Auparavant, Rodri avait lui-même indiqué qu’il était ouvert à un retour en Espagne. La star de Manchester City estime qu’« on ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde ».