Des potences ont été érigées à Berlin : les appels à la décapitation se multiplient après cette élimination amère

Le football allemand traverse une nouvelle zone de turbulences, marquée par la recherche de responsables, après l’élimination surprise de la Mannschaft dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, battue aux tirs au but par le Paraguay.

Selon le journal « Kicker » et la chaîne « Sky Allemagne », le découragement s’est rapidement transformé en une vague de critiques visant l’entraîneur Julian Nagelsmann et plusieurs joueurs stars, tandis que les appels à une reconstruction profonde de la sélection se font de plus en plus pressants.

Le capitaine Joshua Kimmich a admis que l’élimination était méritée : « C’est un sentiment horrible. Nous n’avons bien joué contre aucun de nos adversaires et nous avons éprouvé de grandes difficultés face à des équipes qui ne sont pas de classe mondiale. Nous méritons pleinement d’être éliminés de la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Je me souviens de l’Allemagne que je regardais enfant, celle qui atteignait toujours les demi-finales et les finales. Nous voulions transmettre ce sentiment aux nouvelles générations, mais nous avons échoué. »

Il a toutefois refusé de chercher des excuses extérieures, assumant avec ses coéquipiers l’essentiel de la responsabilité : « Nous n’avons pas besoin de blâmer l’entraîneur, les médias ou les arbitres. C’est nous qui avons tout gâché sur le terrain. »

Malgré ces aveux, une partie de la presse allemande et le sélectionneur Nagelsmann ont persisté à dénoncer les décisions arbitrales lors du match contre le Paraguay, notamment l’annulation du but de Jonathan Tah en prolongation, estimant que l’équipe avait été lésée.

Toutefois, pour le journal Kicker, le problème dépasse le simple incident d’arbitrage : cette élimination précoce « ternit l’image de Nagelsmann », en raison de choix techniques controversés, tant dans la composition de l’équipe que dans l’approche tactique, et d’une incapacité à exploiter le potentiel disponible.

Le journal souligne que les blessures de joueurs clés comme Serge Gnabry et Nico Schlotterbeck, ainsi que la méforme des stars offensives Florian Wirtz, Jamal Musiala et Kai Havertz, ont directement contribué à cet effondrement.

Nagelsmann a par ailleurs essuyé de vives critiques pour avoir maintenu Kimmich au poste d’arrière droit, alors que de nombreuses voix réclamaient son retour dans l’entrejeu, où son influence est maximale.

De son côté, la chaîne « Sky Allemagne » a imputé l’échec à toute une génération de joueurs, estimant que les cadres comme Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Leroy Sané et Leon Goretzka n’avaient pas su mener la sélection lors de ce premier test éliminatoire de la Coupe du monde.

Les critiques ne se sont pas limitées à la presse : la légende du football allemand Lothar Matthäus a réclamé un changement, déclarant : « Je pense que nous avons besoin d’un nouvel entraîneur après ce tournoi. Il y a beaucoup de travail à faire, tant sur le terrain qu’en dehors. »

L’ancien défenseur Mats Hummels a réclamé une refonte totale de la sélection, rappelant que l’Allemagne n’a plus brillé dans un grand tournoi depuis l’Euro 2016 et qu’il est temps de prendre des décisions difficiles concernant les joueurs multi-revendiqués mais peu performants.

Dans le même ordre d’idées, l’entraîneur allemand Christian Streich a qualifié la prestation de la sélection face au Paraguay de « catastrophique », soulignant que l’entraîneur et les joueurs devaient se remettre sérieusement en question.

De son côté, Per Mertesacker a lancé un message sans détour : « Nous devons oublier nos rêves de titre et redoubler d’efforts. Nous avons affronté l’adversaire le plus faible en phase à élimination directe et nous avons échoué. »