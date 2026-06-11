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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Des pommes de terre grillées enrobées de chocolat »… L’équipe d’Angleterre « d’extraterrestres » moquée de toutes parts

Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
Coupe du monde
Angleterre
Croatie
É.-U.

L’équipe des Trois Lions s’est imposée 3-0.

L'équipe d'Angleterre a été la cible de nombreuses moqueries après sa rencontre amicale face au Costa Rica, mercredi soir, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions ont pourtant dominé la rencontre, s’imposant 3-0 sur la pelouse américaine lors de leur ultime galop d’essai avant la Coupe du monde 2026.

Selon le journal britannique The Sun, les joueurs anglais semblaient « venus d’une autre planète » avant leur succès contre le Costa Rica.

Les joueurs de Thomas Tuchel ont en effet investi le terrain dans de nouvelles tenues futuristes, aux allures d’astronautes, qui ont suscité moqueries et remarques ironique sur les réseaux sociaux.

Leur coupe argentée brillante donnait l’impression qu’ils s’apprêtaient à décoller pour l’espace, ce qui n’a guère impressionné les internautes.

Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Croatie crest
Croatie
CRO

Sur le réseau « X », un internaute a commenté : « Cette veste de l'Angleterre est vraiment démodée », tandis qu'un autre a jugé : « Cette veste de l'Angleterre est vraiment horrible. Mon Dieu. »

Un troisième d’ajouter : « Mais qu’est-ce que c’est que cette veste de l’équipe d’Angleterre ? Ils reviennent tout juste du Kennedy Space Center ? »

Un autre internaute a ironisé : « Ces vestes des joueurs anglais sont affreuses. On dirait un emballage de chocolat, sérieusement ! ».

Un dernier, enfin, a ironisé : « On dirait que les joueurs anglais se préparent à affronter la chaleur en enfilant des tenues de pommes de terre au four. »

England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images

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