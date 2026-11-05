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Le défenseur de Newcastle United Amar Dedic s’est retrouvé au centre d’une importante intervention policière après avoir été aperçu avec un arc et une flèche dans la campagne du Northumberland. Cette scène insolite a entraîné le déploiement d’un important dispositif d’urgence, les autorités cherchant à assurer la sécurité du public dans cette zone rurale.

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Importante intervention policière dans le Northumberland

Dedic a fait l’objet d’une importante opération de police mercredi après-midi, après le signalement d’un homme portant une arme dans une zone rurale du Northumberland. Au moins six véhicules de police, dont des unités d’intervention armées, ont été dépêchés près d’un réservoir situé à proximité de Military Road, dans le secteur de Harlow Hill, après qu’un particulier a donné l’alerte.

L’international de Bosnie-Herzégovine, âgé de 24 ans, se trouvait avec un ami lorsque les deux hommes ont été aperçus avec un arc et des flèches. Fait singulier, Dedic a croisé des visages familiers pendant l’intervention policière. Le gardien actuel de Newcastle, Mark Gillespie, et l’ancien défenseur du club Paul Dummett se trouvaient apparemment dans les environs par hasard et se sont arrêtés pour proposer leur aide alors que la situation se déroulait, selon le Daily Mail.

La police s’exprime officiellement sur l’incident

À l’issue de l’intervention, la police de Northumbria a confirmé qu’aucune menace pour le public n’avait été constatée. L’international de Bosnie-Herzégovine et son compagnon ont ainsi pu repartir après avoir été interrogés, bien que son matériel de tir à l’arc ait été confisqué. Les autorités ont indiqué qu’elles ne pensaient pas que les deux hommes avaient des intentions malveillantes en transportant cet équipement dans un espace public.

Un porte-parole de la police de Northumbria a précisé les circonstances de l’intervention : « Peu après 13 h 55 mercredi, nous avons reçu un signalement concernant deux hommes portant un arc et des flèches alors qu’ils marchaient sur un chemin près du réservoir de Military Road, dans le secteur de Harlow Hill. Des agents se sont rendus sur place, puis ont arrêté un véhicule dans le secteur de Darras Hall et saisi un arc et des flèches. »

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L’enquête se poursuit sur cette promenade à la campagne

Les autorités ont souligné que, malgré la saisie du matériel, l’enquête n’était pas encore entièrement close. La législation britannique actuelle interdit strictement la chasse à l’arc et aux flèches, ce qui complique l’utilisation de ce type d’équipement à des fins récréatives dans des zones rurales où vivent des animaux sauvages.

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Le porte-parole de la police a ajouté : « À ce stade, il semblerait que cet équipement ait été destiné à un usage récréatif et qu’il n’y ait eu aucune menace pour le public. L’enquête se poursuit. »

Aucune sanction disciplinaire attendue de la part du club

Dedic est arrivé à St James' Park cet été dans le cadre d’un transfert de 29,5 millions de livres sterling en provenance de Benfica, retrouvant Matthias Jaissle, qui l’avait entraîné au Red Bull Salzburg. Le latéral droit bosnien a fait ses débuts avec Newcastle lors du match nul 2-2 contre Liverpool à l’occasion de la première journée de Premier League, avant de délivrer deux passes décisives lors d’une victoire 3-2 contre West Brom en Carabao Cup. Il s’est ainsi imposé comme un titulaire régulier.

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L’international de Bosnie-Herzégovine, qui compte 31 sélections et un but avec son pays, était titulaire lors de la défaite 1-0 contre Everton le week-end dernier. Il ne devrait faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire interne de la part de Newcastle à la suite de l’incident.