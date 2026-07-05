Des orages repoussent le match Angleterre-Mexique… et ce sont les supporters qui en font les frais

Les heures qui ont précédé le coup d’envoi du match très attendu entre l’Angleterre et le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ont été marquées par l’attente et la confusion, les conditions météorologiques ayant eu le dernier mot et contraint les organisateurs à reporter le coup d’envoi, au grand dam des milliers de spectateurs présents au stade Azteca et des millions de supporters qui s’apprêtaient à suivre la rencontre.

Les organisateurs ont donc reporté le coup d’envoi d’une heure, le temps que l’orage qui s’est abattu sur Mexico se calme, afin de garantir la sécurité des joueurs et des supporters.

Alors que l’orage s’intensifiait, des milliers de supporters présents dans l’enceinte de l’« Azteca » ont cherché refuge pour se protéger de la pluie torrentielle et des éclairs, tandis que journalistes et médias restaient confinés dans le centre de presse, conformément à l’alerte météorologique de niveau jaune en vigueur.

Les joueurs anglais avaient pourtant rejoint la pelouse à l’heure initialement prévue, entretenant l’espoir d’un coup d’envoi ponctuel. Mais la situation s’est dégradée moins d’une heure avant le coup d’envoi.

La présence d’éclairs autour du stade Azteca a conduit les organisateurs à officialiser le report du coup d’envoi à 4h00 du matin, heure saoudienne, au lieu de 3h00, suscitant grogne et sifflets dans les tribunes.

Outre les spectateurs présents, ce report a également affecté des millions de supporters en Angleterre, prêts à suivre la rencontre depuis leur domicile ou leur pub.

Les météorologues avaient alerté dès vendredi sur un risque d’orages et d’une météo instable à Mexico, incitant les fans à se préparer à une soirée plus longue que prévu.

Pour s’adapter à cette situation, les autorités britanniques ont accordé une dérogation exceptionnelle permettant aux bars de rester ouverts jusqu’aux premières heures de la matinée afin que les supporters puissent suivre la rencontre dans son intégralité.