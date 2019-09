Des officiels d’Andorre présents à la répétition pour vérifier le bon hymne

3 heures avant le coup d’envoi de France-Andorre, des représentants de la sélection visiteuse seront présents au stade pour vérifier l'hymne.

La bourde qui s’est produite samedi dernier au Stade de , avec une erreur commise sur l’hymne de l’équipe visiteuse, a mis la fédération française de football et aussi les politiciens dans un grand embarras. Un gros impair mais qui a désormais peu de chances de se reproduire.

Les responsables de la FFF ont tout mis en œuvre ces derniers jours pour le prochain match des Bleus à domicile, qui survient dès mardi face à Andorre, se passe parfaitement bien et sans le moindre accroc.

Parmi les mesures qui ont été prises, si l’on en croit le site de L’Equipe, il y a celle d’inviter des officiels de la sélection adverse, en l’occurrence ceux d’Andorre, à la répétition des hymnes qui sera faite trois heures avant le coup d’envoi du match. Ainsi, ils espèrent éviter une nouvelle maladresse, même s’il y aura en prime une double vérification des fichiers sonores.

L’autre nouveauté qui est prévue, c’est que les discours « sensibles » qui peuvent être prononcés au public seront désormais rédigés par la FFF et transmis au speaker. Il n’y aura plus de place pour l’improvisation. Le but étant est de ne plus s’embourber et confondre le nom d’un pays avec un autre, comme a pu le faire Max, speaker du SDF.

À noter que ce dernier s’est fait sérieusement remonter les bretelles par ses responsables pour s’être excusé auprès des Arméniens plutôt que des Albanais. Cependant, et toujours selon L’Equipe, il ne devrait pas être sanctionné et sera présent mardi pour animer le match contre l’Andorre.