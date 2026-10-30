Pour Neuer, un éventuel retour contre le BVB samedi (18 h 30) arrive « malheureusement un peu trop tôt », a expliqué l’entraîneur intérimaire Aaron Danks lors d’une conférence de presse vendredi. « Il a encore un peu mal au pied. Il voit comment les choses évoluent au jour le jour. » À la place du gardien titulaire de 40 ans, Jonas Urbig (23 ans) gardera donc le but munichois pour la troisième fois consécutive et la septième fois au total cette saison.

Kimmich pourrait, lui, réintégrer le groupe. Le milieu de terrain de 31 ans a manqué les trois derniers matches en raison du décès inattendu de son père, mais il est désormais de retour au centre d’entraînement de la Säbener Straße. « Jo a effectué deux séances individuelles. Il participera aujourd’hui à son premier entraînement collectif », a expliqué Danks. « Ensuite, nous discuterons ensemble et verrons comment il se sent. »

FC Bayern : qui sera assurément absent en plus de Manuel Neuer ?

Le directeur sportif Max Eberl a indiqué avoir échangé avec Kimmich et déclaré : « La vie est différente pour lui désormais. Il ne faut pas se le cacher. Quand une telle chose se produit dans une famille, la vie change. Nous lui apporterons tout notre soutien. Nous le faisons vraiment, nous ne nous contentons pas d’en parler. Quand Jo aura pris ses marques dans son nouveau quotidien et qu’il se sentira prêt, je suis assez sûr que le staff technique et lui réfléchiront ensemble pour savoir si demain est le bon moment. »

L’entraîneur principal Vincent Kompany, qui se remet d’une irritation des méninges, sera toujours absent. Selon son adjoint Danks, aucun échange sur les questions sportives n’a lieu actuellement et il n’y en aura pas jusqu’à son retour, peut-être après la trêve internationale de la mi-novembre. Outre Kompany et Neuer, le FC Bayern devra également se passer des blessés Jamal Musiala, Luis Diaz et Bara Ndiaye contre le BVB.