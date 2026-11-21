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Le FC Barcelone s'est entraîné ce samedi en vue de son match face à Villarreal, dimanche, dans le cadre de la 13e journée de Liga.

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Selon le quotidien Mundo Deportivo, la séance dirigée par l'entraîneur Hans Flick a vu l'apparition de deux nouveaux visages, qui n'avaient encore jamais participé aux entraînements en raison de leur jeune âge, et qui ont attiré tous les regards pendant la séance.

Il s'agit du défenseur central Mika Baza et de l'ailier Noah García, tous deux âgés de 16 ans, qui évoluent avec le Juvenil B.

La présence de Mika Baza et Noah García s'explique par l'impossibilité de faire appel aux joueurs du Juvenil A, qui disputait un match à la mi-journée, ainsi qu'à ceux du Barça Atlètic, qui affronte l'Espanyol B ce soir, après avoir été touché par l'absence de plusieurs de ses joueurs, dans un derby très attendu du groupe 2 de la deuxième division espagnole.

Du côté de l'équipe première, l'absence d'Andreas Christensen sur blessure a été confirmée, le Danois n'ayant pas pris part à l'entraînement collectif en raison de douleurs musculaires qui rendaient déjà sa participation incertaine.

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Hans Flick a confirmé le forfait d'Andreas Christensen pour le match contre Villarreal, précisant qu'il manquera également le déplacement de l'équipe pour affronter le Sabah, en Azerbaïdjan, mercredi prochain.

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Après son retour face à l'Atlético de Madrid, Christensen rejoint à nouveau la liste des absents, qui comprend Rodri, Roony Bardghji et Xavi Espart.

En revanche, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Frenkie de Jong et Dani Olmo se sont entraînés normalement et sont tous disponibles pour affronter Villarreal, même si Hans Flick a indiqué que Cubarsí devrait débuter sur le banc par mesure de précaution.

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Max Bonfil, gardien remplaçant du Barça Atlètic, a lui aussi participé à la séance.

Depuis plusieurs semaines, Hans Flick tient à travailler avec quatre gardiens lors des séances qui précèdent les matchs.