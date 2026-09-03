Un rapport de presse français a révélé qu'un joueur de Monaco est proche de rejoindre la Roshn Saudi League dans les prochains jours.

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Selon le journal « L'Équipe », Al-Ahli d'Arabie saoudite a entamé des négociations sérieuses avec Monaco pour s'attacher les services de son jeune joueur qui a récemment attiré tous les regards.

Il s'agit ici de Pape Cabral, milieu de terrain franco-sénégalais âgé de 19 ans, formé à l'académie des jeunes de Monaco, et qui trace son chemin avec assurance vers la consécration au sein du club. Cabral est considéré comme l'un des plus grands espoirs montants de Monaco, mais il pourrait rejoindre un autre club dans les prochains jours, à savoir Al-Ahli.

Les négociations sont très avancées, et un accord définitif concernant le transfert du joueur pour environ 10 millions d'euros est attendu.

Après avoir vendu Simon Bouabré à Neom pour le même montant il y a un an, et George Ilenikhena à Al-Ittihad pour 33 millions d'euros auparavant, Monaco s'apprête à conclure une autre belle opération dans la région du Golfe.

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