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Édouard Mendy, gardien de la sélection sénégalaise, a dévoilé les coulisses de son arrêt sur le penalty manqué par le Marocain Brahim Díaz dans les dernières minutes de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, qui a opposé les deux sélections le 18 janvier.

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Mendy a détaillé, selon des propos rapportés par le média français « RMC Sport », la méthode psychologique qu'il a employée pour perturber le joueur du Real Madrid avant qu'il ne tire le penalty.

Dix mois après la rencontre, le gardien sénégalais est revenu sur ce moment exceptionnel, affirmant avoir volontairement cherché à semer le doute dans l'esprit de Díaz et à exploiter l'énorme pression liée au contexte d'une finale.

Mendy s'est exprimé sur cet épisode vendredi soir, lors de son passage dans une émission diffusée sur « Canal+ Afrique », revenant sur ce match dans lequel le penalty a constitué un tournant décisif.

L'ancien gardien de Chelsea a expliqué qu'il ne s'était pas contenté de ses réflexes et de l'anticipation au moment de l'arrêt, mais qu'il avait tenté d'influer sur l'état d'esprit de Díaz en occupant le plus d'espace possible face à lui pour lui donner le sentiment que le but était difficile à atteindre, tout en lui adressant quelques mots provocateurs pour perturber sa concentration.

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Les faits remontent aux dernières minutes de la finale entre le Sénégal et le Maroc, lorsqu'un penalty a été accordé au Maroc dans le temps additionnel, dans une atmosphère électrique marquée par les protestations et les contestations des joueurs sénégalais.

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Après près de 15 minutes de tension et de chaos, Brahim Díaz s'est présenté pour tirer le penalty et a opté pour une « Panenka », tentant de tromper Mendy d'une frappe piquée au centre du but. Mais le gardien sénégalais est parvenu à l'arrêter, privant le Maroc de l'occasion de prendre l'avantage à un moment décisif.

Mendy, qui a annoncé sa retraite internationale en septembre dernier, a détaillé la manière dont il a tenté de déstabiliser Díaz avant le tir, expliquant que tout repose sur la capacité à créer une forme d'incertitude et à occuper le plus d'espace possible face au joueur, afin que celui-ci ait l'impression que le but est plus petit qu'il ne l'est en réalité.

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Il a ajouté que la proximité entre le gardien et le tireur amplifie l'intensité du duel, en particulier dans les moments décisifs où la pression psychologique s'accroît, soulignant qu'il a cherché à tirer parti de ces circonstances, tout en provoquant le joueur avec quelques mots pour le mettre en colère et le déconcentrer.

L'impact de cet arrêt ne s'est pas limité à priver le Maroc d'un but qui aurait pu lui offrir le titre : le Sénégal a retrouvé son équilibre après cet épisode, et Pape Gueye a inscrit l'unique but de la rencontre, permettant à sa sélection de s'imposer sur le terrain.

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Le coup de sifflet final n'a toutefois pas mis fin à la polémique, le dossier ayant connu des rebondissements juridiques inattendus. La Confédération africaine de football a en effet déclaré par la suite le Maroc vainqueur du tournoi en raison des incidents survenus pendant la rencontre, une décision rejetée par le Sénégal, qui a choisi de la contester devant le Tribunal arbitral du sport.

Les déclarations de Mendy interviennent alors que l'attribution du titre de la CAN 2025 reste en suspens, le Tribunal arbitral du sport ayant tenu début octobre, à Lausanne, en Suisse, l'audience consacrée à l'affaire, en vue de rendre sa décision définitive sur la sélection légitimement en droit de soulever le trophée.