Le championnat saoudien de Roshan a réalisé de nombreux exploits sans précédent au cours de la dernière saison 2025-2026.

La dernière saison du championnat saoudien de Roshan a été marquée par le sacre du club d'Al-Nassr, après une absence de 7 ans, au terme d'une concurrence acharnée qui s'est poursuivie jusqu'à la dernière journée face à son rival traditionnel Al-Hilal.

La Ligue du championnat saoudien de Roshan a dévoilé, via son compte officiel sur le site « X », certains des exploits accomplis au cours de la dernière saison, au premier rang desquels figure la hausse de la valeur marchande de la compétition à 4,6 milliards de riyals.

Par ailleurs, le nombre total de vues en direct du championnat saoudien lors de la dernière saison a atteint 198 millions de vues, soit une augmentation de 52 % par rapport à la saison précédente 2024-2025.

Le nombre d'abonnés du championnat saoudien a également atteint 23 millions d'abonnés, soit une augmentation de 44 % par rapport à la situation de la saison précédente 2024-2025.

D'autre part, le championnat saoudien a enregistré des revenus globaux en hausse de 11,5 % par rapport à la saison précédente 2024-2025, après un taux de croissance de 12,45 par rapport à la saison 2023-2024.

Sur le plan sportif, le championnat saoudien a conservé sa place sur le trône du continent asiatique, puisqu'il demeure le premier au classement parmi les championnats du continent jaune.

Le championnat saoudien a également été le sixième championnat le plus représenté à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À noter que l'assemblée générale de la Ligue du championnat saoudien a tenu une réunion avec les clubs, cet après-midi de mardi, après une absence de plus de deux ans, afin de discuter de certaines modifications qui pourraient intervenir au cours de la période à venir.