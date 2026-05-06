Les supporters du Real Madrid ont exprimé leur ras-le-bol de l’attitude star de Kylian Mbappé. Une pétition en ligne réclamant son départ du club a déjà recueilli douze millions de signatures.

Malgré 41 buts marqués en 41 matchs cette saison, l’attaquant français est pointé du doigt pour les difficultés actuelles du club.

Le club est d’ores et déjà éliminé de la Ligue des champions et semble hors course en Liga, le FC Barcelone comptant onze points d’avance à quatre journées de la fin.

Des frictions avec plusieurs coéquipiers, notamment Vinicius Jr. et Jude Bellingham, sont également évoquées.

Actuellement blessé, l’attaquant a choisi de se reposer sur un yacht en Sicile plutôt que de suivre le protocole médical du club, un traitement de faveur qui irrite ses coéquipiers.

Selon The Athletic, il aurait récemment éclaté de colère à l’entraînement contre un adjoint d’Alvaro Arbeloa, l’accusant d’avoir signalé un hors-jeu lors d’une opposition interne.

Selon Marca, Mbappé perçoit 35 millions d’euros par an au Real Madrid, primes comprises, un salaire mirobolant qui, aux yeux des supporters madrilènes, ne justifie pas un tel manque d’implication.