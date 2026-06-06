Silas Andersen poursuit sa carrière au Sporting Portugal. Le BK Häcken touche pas moins de 7,5 millions d'euros pour le milieu de terrain de 21 ans, dont 1,3 million d'euros seront versés au FC Utrecht.

Selon le journaliste Jeroen Kapteijns de De Telegraaf, le FC Utrecht profite ainsi d’une nouvelle aubaine financière : « Le transfert de Silas Andersen du BK Häcken au Sporting rapporte environ 1,3 million d’euros au club de la ville de la cathédrale. »

« Si les bonus sont au rendez-vous, ce montant pourrait encore augmenter d’environ 400 000 euros », ajoute Kapteijns.

Ces sommes s’ajoutent au million d’euros déjà perçu par le club néerlandais. Le Danois se trouve d’ailleurs déjà à Lisbonne pour finaliser son transfert.

Il passera sa visite médicale ce week-end et sera présenté par le club lisboète dès la semaine prochaine.

Utrecht tire ainsi un profit considérable d’un joueur qui n’a disputé que neuf minutes en équipe première, réparties sur deux matchs officiels.

Après son départ pour Häcken, ce produit des centres de formation du FC Copenhague et de l’Inter s’est épanoui, inscrivant 9 buts et délivrant 3 passes décisives en 57 matchs officiels.