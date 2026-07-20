Des milliards astronomiques… La Coupe du monde aux États-Unis bat tous les records et fait doubler les bénéfices du Qatar !

La Fédération internationale de football (FIFA) a enregistré des recettes financières sans précédent grâce à la Coupe du monde 2026, les revenus ayant dépassé toutes les prévisions, faisant de cette édition la plus rentable de l’histoire de la compétition, bien devant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Selon le journal britannique The Guardian, la FIFA s’apprête à dévoiler des recettes de l’ordre de 15 milliards de dollars (environ 11,2 milliards de livres sterling), dépassant l’objectif initial de 11 milliards de dollars fixé avant le coup d’envoi. soit près du double des recettes du Mondial 2022 (7,6 milliards de dollars).

Selon le quotidien britannique, cette envolée s’explique par la revalorisation des droits télévisuels, la multiplication des contrats de sponsoring et des ventes massives de billets et de packages hospitalité, le tout amplifié par la première participation de 48 sélections nationales.

Selon le journal britannique, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a présenté ces chiffres aux fédérations nationales lors d’une réunion officielle, en soulignant notamment les performances du secteur hôtelier et de la billetterie, notamment sur le marché secondaire, ont généré des revenus considérables, la FIFA percevant 15 % du prix de vente et 15 % du prix d’achat sur le marché secondaire.

Ces recettes colossales devraient permettre à l’instance de renforcer son soutien financier aux associations nationales, un atout non négligeable pour Infantino à l’approche des prochaines élections à la présidence de la FIFA, d’autant plus après les polémiques ayant émaillé certaines décisions du tournoi, au premier rang desquelles figure l’annulation du carton rouge infligé à l’Américain Fularin Balugun, un incident qui a suscité de vives critiques en Europe.

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Le succès économique de la Coupe du monde pourrait aussi renforcer les chances des États-Unis d’accueillir une nouvelle édition de l’épreuve, notamment en 2038, conformément à la volonté affichée par le président américain Donald Trump.

Le journal a par ailleurs révélé que les prix des places pour la finale entre l’Espagne et l’Argentine avaient atteint des niveaux records, le billet le plus onéreux pour l’espace « Coupe Lounge » étant facturé environ 34 500 dollars par personne, preuve supplémentaire de l’incroyable puissance commerciale de la Coupe du monde.

Rappelons que l’Espagne a été couronnée championne dimanche dernier, grâce à un but sans réponse de Ferran Torres face à l’Argentine.