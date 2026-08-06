La colère de Juan Pezzera, star du Zamalek égyptien, a explosé en raison du non-respect de leur promesse par les responsables du club, après avoir reçu une offre colossale, durant le mercato estival en cours.

Pezzera, dont le contrat court jusqu'à l'été 2029, a écrit sur son compte Instagram : « Je m'adresse directement aux supporters du Zamalek, d'une manière qui vient du cœur, afin que vous sachiez exactement ce qui se passe. »

Il a poursuivi : « Je suis arrivé au Zamalek au second semestre de l'année 2025, et depuis, une relation d'harmonie s'est nouée entre vous et moi, un sentiment que je n'avais éprouvé avec aucun public depuis mon départ de Vasco, le club qui m'a formé en tant que joueur. »

Il a insisté : « Le parcours n'a pas été facile. Beaucoup de choses se sont produites, que je ne dévoilerai pas, du moins pour le moment, car je ne veux pas mettre dans l'embarras le club ou les personnes qui y travaillent. Mais c'est grâce à vous que je suis resté ferme, et j'ai même refusé des offres importantes à la fin de l'année dernière. »

Pezzera a précisé : « Je ne voulais même pas entendre parler des offres. Je savais que je ne pouvais pas quitter le club à ce moment-là et vous laisser. J'avais besoin d'accomplir ma mission, qui était d'aider le club à remporter le championnat, et nous y sommes parvenus, ensemble. Et je ne regrette pas une seule seconde ma décision de rester avec vous. »

Il a souligné : « Ensuite, le club nous a promis, à moi et à mon père, à plus d'une reprise, qu'il me vendrait, et il avait déjà fixé le montant de la transaction. Je ne juge pas approprié de dévoiler cette somme, mais elle aurait constitué la plus grosse vente de l'histoire du club. »

Le joueur brésilien a expliqué : « Cette offre est arrivée, mais le club ne tient pas la promesse qu'il m'avait faite. Et une fois de plus, il ne respecte pas ce qui avait été convenu avec moi, comme cela s'est produit dans d'autres situations que j'ai déjà évoquées, et dont je ne parlerai pas des détails maintenant. »

Il a ajouté : « Mais cette fois, je n'accepterai pas qu'ils ne tiennent pas parole. Et ce n'est pas seulement en raison de mes objectifs professionnels, mais aussi parce que le Zamalek a besoin de l'argent issu de cette transaction pour régler sa situation financière, et pour garantir que les joueurs professionnels qui resteront au club ne connaissent pas les mêmes difficultés que j'ai traversées. »

Il a conclu : « Vous deviez entendre cette explication directement de ma part, car ils me dépeignent comme le fautif dans cette histoire. Et tout ce que je peux dire, c'est que ma conscience est tranquille, parce que j'ai tout fait correctement du début jusqu'à la fin. »