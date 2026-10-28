Des matches de la Coupe du Roi reportés après un tragique accident ferroviaire ayant fait des morts en Espagne

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Le football espagnol est à l’arrêt après une collision dévastatrice entre deux trains à grande vitesse dans la province de Tolède, qui a plongé le pays dans le deuil. La RFEF a décidé sans attendre de reporter une part importante des matches de coupe nationale prévus cette semaine, tandis que les autorités poursuivent leur enquête sur ce drame.

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La fédération réagit après la tragédie dans la province de Tolède

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a officiellement confirmé le report de 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi, initialement prévus mercredi soir. Cette décision fait directement suite à un terrible accident ferroviaire survenu plus tôt dans la journée dans la province de Tolède.

Dans un communiqué officiel publié mercredi, la RFEF a exprimé sa profonde tristesse. « En signe de respect et de solidarité envers toutes les victimes du tragique accident de train survenu tôt ce mercredi dans la province de Tolède, la RFEF a décidé de suspendre les 24 matches du premier tour de la [Coupe du Roi] initialement prévus ce soir », a indiqué la fédération. Cette suspension concerne tous les matches qui devaient débuter mercredi dans le pays.

La tragédie implique une collision entre un train de la compagnie nationale Renfe et un service de l’opérateur privé Iryo, sur la ligne très fréquentée reliant Madrid à Séville. Selon les autorités régionales, l’accident est d’une ampleur considérable et les services de secours travaillent sans relâche sur place. « Toute la communauté du football espagnol est unie dans le deuil face à cette tragédie et s’est mise à la disposition des autorités pour venir en aide aux victimes de cet accident dévastateur », a ajouté la RFEF dans son communiqué.

Un bilan qui s’alourdit et des enquêtes en cours

Emiliano Garcia-Page, président de la région de Castille-La Manche, a fait un point sombre sur le bilan humain de la collision. Il a confirmé qu’au moins 30 personnes avaient été déclarées mortes, tout en avertissant que ce chiffre pourrait augmenter à mesure que les opérations de recherche se poursuivent.

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La famille royale espagnole a également publié un communiqué exprimant son émotion face aux événements de la matinée. Le palais s’est dit bouleversé et inquiet des informations provenant du lieu de l’accident. « Nous partageons la peine des familles et des proches des personnes décédées et adressons toute notre affection aux blessés et aux personnes touchées », peut-on lire dans le communiqué. La famille royale a également remercié les secouristes et le personnel médical qui interviennent dans des conditions extrêmement difficiles dans la région de Tolède.

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Les conséquences sur le calendrier de la coupe nationale

La Coupe du Roi, plus ancienne compétition nationale du football espagnol, avait déjà vu 18 matches se disputer mardi. Alors que les 24 rencontres prévues mercredi ont été reportées, 14 autres sont actuellement programmées jeudi. À ce stade, la fédération n’a pas encore précisé si les matches de jeudi auront lieu ou si la période de deuil sera étendue à l’ensemble du premier tour. Supporters et clubs attendent de nouvelles indications de la part de la direction de la RFEF.

Concernant la suite de la compétition, la fédération a promis de publier un calendrier révisé dès que possible. « La RFEF communiquera en temps voulu le nouveau calendrier de la compétition ainsi que les dates et horaires définitifs des matches reportés », a expliqué l’instance dirigeante.

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Le contexte de la compétition et l’absence des grands clubs

La Coupe du Roi de la saison dernière s’est achevée par le sacre de la Real Sociedad, victorieuse de l’Atlético Madrid au terme d’une finale très disputée. Les deux finalistes, ainsi que le FC Barcelone et le Real Madrid, entreront cette année dans la compétition en seizièmes de finale en raison de leur participation à la Supercoupe d’Espagne.