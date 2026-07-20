« Des manœuvres déloyales »… L’Argentine chute, la planète foot s’indigne

Selon le journal « AS », la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne a connu un nouveau couac protocolaire : les Argentins ont enfreint les règles tacites qui encadrent habituellement la cérémonie de remise des prix.

Selon le quotidien espagnol, l’Albiceleste a ignoré la tradition qui veut que les vice-champions accompagnent leurs adversaires sur le podium : les joueurs ont tourné le dos à la cérémonie pour faire face à leurs supporters encore présents en tribune.

« Ce geste, inhabituel lors d’une cérémonie de remise de prix, a conclu une rencontre au cours de laquelle l’Argentine s’est davantage concentrée sur les coups bas que sur le football », analyse le quotidien.

« Néanmoins, le sang-froid de Scaloni et l’émotion manifestement sincère de Messi ont contribué à apaiser la tension créée auparavant par l’altercation entre Molina et Paredes d’une part, et Rodri, Éric García et Javi d’autre part, qui se sont retrouvés à terre.

Le journal conclut : « Ce comportement n’a pas été apprécié par le public espagnol ni par aucun supporter neutre. Un sentiment de stupéfaction régnait dans les vestiaires argentins, et les critiques à l’égard de cet incident se sont largement répandues. L’attitude générale de l’Argentine lors de cette Coupe du monde a suscité un profond mécontentement parmi les supporters du monde entier. »

Elle a diffusé une vidéo de l’ancienne star brésilienne Denilson, présent sur la pelouse et qui a filmé la scène, avant d’écrire sur son compte X : « Frère, c’est dur à voir… L’Argentine tourne le dos à l’Espagne, la championne. »

Le compte Juanca, généralement focalisé sur la Formule 1, a réagi : « Les Argentins tournent le dos à l’Espagne au moment où celle-ci brandit la coupe. Quel manque de classe et quelle mauvaise façon de perdre ! ».

Cette même image a également attiré l’attention de nombreux journalistes et médias. Mark Ogden, journaliste chez ESPN, a commenté : « Les joueurs argentins tournent le dos à la cérémonie de remise du trophée à l’Espagne. »

Ces incidents, survenus juste après le coup de sifflet final, ont provoqué le mécontentement de nombreux observateurs, certains joueurs et membres du staff technique argentin s’en prenant même à des joueurs espagnols dans des scènes regrettables.