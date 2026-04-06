Des larmes face à l'effondrement d'un rêve ? Une blessure grave pour un joueur de l'Al-Ahly avant son passage chez les professionnels

Une profonde tristesse a envahi le secteur des jeunes du club Al-Ahly à la suite de la grave blessure subie par Bilal Attia, jeune talent de l'équipe des 2007, lors de son match contre Tala'a El-Gaish dans le cadre du championnat national.

Le jeune joueur a quitté le terrain en larmes, souffrant de douleurs aiguës au genou, ce qui a nécessité son transfert d'urgence à l'hôpital de Nasr pour y subir des examens médicaux afin de déterminer la nature de la blessure.

La tristesse de cet incident réside dans son timing extrêmement délicat, Bilal Attia ayant déjà accompli toutes les formalités officielles pour s'envoler vers l'Espagne, après avoir conclu un accord définitif pour rejoindre le club du Racing Santander en prêt jusqu'à la fin de la saison en cours.

Cette étape était censée marquer un tournant décisif dans la carrière professionnelle du joueur, d’autant plus qu’elle s’accompagnait de clauses et d’avantages liés aux ambitions du club espagnol de monter en Liga.

Mais cette blessure inattendue a plongé tout le monde dans l'expectative et l'inquiétude, dans l'attente des résultats définitifs des examens d'imagerie médicale qui détermineront la durée de son absence et le sort de son aventure européenne qui était sur le point de commencer.