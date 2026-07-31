Des larmes de la Belgique aux bras d'Al-Nassr : Mané entame un nouveau chapitre avec « Al-Alami »

Quelques jours après avoir tiré le rideau sur sa carrière internationale, la star sénégalaise Sadio Mané a posé ses valises au Portugal pour rejoindre le camp d'entraînement d'Al-Nassr, plaçant toute sa concentration sur sa nouvelle mission avec le club avant le choc face à Al-Fateh en ouverture de la Roshn.

L'international sénégalais Sadio Mané a rejoint le stage d'Al-Nassr actuellement organisé au Portugal, dans le cadre des préparatifs de l'équipe pour le coup d'envoi de la nouvelle saison 2026-2027.

Les comptes officiels d'Al-Nassr sur le réseau « X » ont célébré l'arrivée de leur attaquant, en publiant des photos du moment de son arrivée, accompagnées d'un message de bienvenue sous le surnom « Abou Amna », le titre que Mané a acquis et qui est devenu un signe distinctif pour lui auprès des supporters du club.

L'arrivée de Mané au camp jaune intervient moins d'une semaine après sa décision de prendre sa retraite internationale avec la sélection du Sénégal, qu'il a annoncée après l'élimination de son pays au tour des 32 de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique. Le joueur avait alors assuré qu'il ne comptait pas s'éloigner des terrains, indiquant sa volonté de consacrer pleinement ses efforts à sa carrière avec Al-Nassr.

Le stage d'Al-Nassr au Portugal continue d'accueillir progressivement les stars étrangères de l'équipe, en vue de disputer une série de rencontres amicales précédant le coup d'envoi officiel de la saison. Le club doit entamer son parcours en Roshn League saoudienne face à Al-Fateh à la mi-août prochain.