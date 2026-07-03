Dans un geste fort en émotion, capté par les caméras avant même d’être gravé dans les mémoires, le capitaine Cristiano Ronaldo a célébré la qualification du Portugal pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 d’une manière singulière : il a ôté son maillot pour endosser le n° 21 de l’ancien international Diogo Jota, en hommage à son coéquipier disparu, après la victoire 2-1 sur la Croatie.

Après le coup de sifflet final au BMO Field, le capitaine s’est immédiatement dirigé vers les tribunes portugaises, toujours habillé de la tunique de son défunt coéquipier, dans un geste de loyauté qui a ému les supporters, scandant les noms de Ronaldo et de Jota dans un mélange de joie et de tristesse.

Ronaldo avait auparavant joué un rôle clé dans la qualification, transformant avec sang-froid un penalty égalisateur à la 68^e minute après l’annulation d’un premier but pour hors-jeu, avant que Gonçalo Ramos ne scelle la victoire d’une tête décisive dans le temps additionnel (90^e+4).

En revêtant le maillot de Jota, Ronaldo a adressé un message fort : le football dépasse les simples résultats, et les légendes n’oublient pas ceux qui les ont quittés. En cette soirée où « El Don » a été l’un des principaux artisans du maintien du Portugal dans la Coupe du monde, il a tenu à ce que Jota soit présent sur la photo, afin d’immortaliser sa mémoire lors d’une de ces nuits inoubliables du Mondial.

Getty Images

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