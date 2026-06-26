Le nouveau format de la Coupe du monde, élargi à 48 équipes, transforme la qualification des meilleurs troisièmes en casse-tête. Même les joueurs sur la pelouse peinent à s’y retrouver.

Ainsi, après que la star de l’équipe de Suède et attaquant de Newcastle United, Anthony Elanga, a inscrit l’égalisation face au Japon (1-1), offrant à son pays la troisième place du groupe F et une qualification officielle pour les seizièmes de finale, il ignorait la portée de son action et s’est effondré à terre, amer et abattu, dès le coup de sifflet final, secouant la tête en signe d’incrédulité, convaincu que l’aventure suédoise s’arrêtait là.

Après la rencontre, l’attaquant a confirmé cette méprise aux médias suédois, expliquant à ESPN : « Je ne savais pas qu’un seul point suffirait pour nous qualifier. Je ne faisais que crier sur le terrain : “Allez, on peut faire mieux et marquer un autre but.” »

La star suédoise a ensuite expliqué, en riant : « Je suis très heureux que nous nous soyons finalement qualifiés, mais je ne le savais pas au coup de sifflet final. Je crois que les membres du staff, et en particulier l’entraîneur adjoint Sebastian Larsson, essayaient de me crier le résultat. »

Ce but porte à deux le total d’Ilanga dans le tournoi et offre à la Suède son quatrième point, derrière les Pays-Bas (sept points) et le Japon (cinq points). Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur Graham Potter a alors lancé, non sans humour : «La situation ne pouvait pas être plus claire pour lui, donc il est évident qu’il pensait à autre chose ! Que Dieu le bénisse, je l’adore dans ces moments-là, mais bon sang, qu’avait-il en tête ?»

Cette situation cocasse n’a pas échappé à ses coéquipiers, qui célébraient leur qualification ; l’attaquant Alexander Isak a ainsi révélé les coulisses de l’épisode en déclarant : «Je suis allé le voir pour lui demander s’il n’avait vraiment pas compris les calculs, et malheureusement, c’était bien le cas. Je lui ai donc passé un savon et lui ai fait un petit sermon sur place. Il était vraiment déçu à la fin, et je viens seulement de comprendre pourquoi.»

De son côté, le capitaine Victor Lindelöf a préféré taquiner son coéquipier en concluant qu’il s’était peut-être endormi pendant l’explication tactique. Il a déclaré sur le ton de la plaisanterie : « Je connais bien ce sentiment. Parfois, il est très facile de s’endormir pendant les réunions d’équipe, et il est fort probable qu’Elanga n’était pas réveillé à ce moment-là. »