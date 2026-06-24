Dès l’annonce de l’accord, le joueur a exprimé son souhait de quitter Chelsea aussi rapidement que possible

Selon BBC Sport, Malo Gusto envisagerait de quitter Chelsea. Le défenseur français verrait d’un mauvais œil l’arrivée de Marco Palestra, un nouveau concurrent direct.

Les Blues ont conclu mardi un accord de principe avec l’Atalanta pour le transfert de l’arrière droit, qui doit s’engager pour environ 45 millions d’euros.

Gusto, déjà en concurrence avec Reece James pour le poste d’arrière droit, voit d’un mauvais œil l’arrivée d’un nouveau concurrent et envisage donc de partir.

Selon la BBC, Manchester City serait très intéressé par le Français. Chelsea exige pas moins de quatre-vingts millions d’euros pour ses services.

Le joueur, lui-même, se montre réceptif à l’idée de rejoindre les Citizens, où il retrouverait Enzo Maresca, écarté des Blues en janvier après avoir négocié son arrivée à Manchester City.

La saison dernière, Gusto a disputé 34 matchs de Premier League avec Chelsea, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.