Partager Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Nottingham Forest, Oliver Glasner, s’interroge sur le fait que certains de ses joueurs ne parlent toujours pas anglais après plusieurs années au club. Selon lui, le niveau d’exigence n’était pas assez élevé à son arrivée. L’Autrichien de 52 ans vise jusqu’à cinq recrues en janvier après avoir discuté des transferts avec le propriétaire Evangelos Marinakis, avant la réception de Chelsea vendredi.

Publicité

Glasner s’interroge sur les exigences au sein de l’effectif

Glasner n’a pas mâché ses mots en conférence de presse avant la venue de Chelsea au City Ground vendredi. Forest n’a qu’une place d’avance sur la zone de relégation après avoir remporté seulement deux de ses 11 premiers matches de Premier League. « La stabilité dans une entreprise repose sur des exigences, a-t-il déclaré. Tous ceux qui arrivent s’engagent à les respecter. Très honnêtement, je pense que le niveau d’exigence n’était pas assez élevé. »

Il a ajouté : « Nous avons des joueurs qui sont ici depuis quatre ans et ne parlent pas anglais. Si vous allez en Italie, au bout de trois mois, chaque joueur donne son interview en italien. »

« Reste chez toi en Autriche »

Glasner a insisté sur le fait que la même règle s’appliquait à lui : « Pour moi, si je veux entraîner en Angleterre, je dois parler anglais. Si je veux entraîner en Italie, je dois parler italien. Sinon, Oliver Glasner, si tu veux parler ton dialecte, reste chez toi en Autriche : tout le monde te comprend là-bas, mais nulle part ailleurs. »

Forest a évité de justesse la relégation la saison dernière malgré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. Glasner a déclaré : « Nous savions que ce serait une saison de transition, disons-le ainsi, durant laquelle nous restons très ambitieux, mais avec beaucoup de problèmes à résoudre. »

Publicité Publicité

Réunion sur les transferts avec Marinakis

Glasner s’est rendu à Londres lundi pour discuter avec Marinakis. Forest espère recruter jusqu’à cinq joueurs en janvier, selon BBC Sport. « Il m’a demandé : “De quoi as-tu besoin ? Que veux-tu pour améliorer l’effectif, le staff et l’environnement ici ?” », a révélé Glasner.

Related Topics

Prochains matchs NFO Premier League 15:00 CHE Regarder

Il a poursuivi : « Il veut ce qu’il y a de mieux pour Nottingham Forest, il veut ce qu’il y a de mieux pour tous ceux qui sont ici. Nous devons améliorer l’effectif, le staff et l’environnement, et c’est de cela que nous avons discuté. C’était une réunion fantastique et cela valait les six heures de trajet. »

Forest veut rééditer sa victoire contre Manchester City

Glasner conserverait le soutien total de la direction de Forest malgré ce début de saison poussif. Son équipe cherchera à réduire la pression en recevant Chelsea.

Publicité

Forest a battu Manchester City 3-1 plus tôt ce mois-ci et espère réaliser une prestation similaire face à l’équipe de Xabi Alonso.