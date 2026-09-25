L'affaire Manchester City a duré plus de trois ans depuis la notification des accusations au club, une période durant laquelle d'autres affaires concernant des clubs comme Everton et Nottingham Forest ont été tranchées, après que celles-ci ont été liées à des infractions aux règles de rentabilité et de durabilité et que des sanctions de retrait de points ont été prononcées à leur encontre.

Selon le site « BBC Sport », la longueur de la période d'examen de l'affaire Manchester City s'explique par l'ampleur et la complexité des accusations comparées aux autres affaires, puisque le dossier dépasse les 115 chefs d'accusation couvrant de multiples aspects des règlements financiers sur une période de neuf ans.

En revanche, les affaires d'Everton et de Nottingham Forest portaient essentiellement sur le dépassement du plafond de pertes autorisé, de plus de 150 millions de livres sterling sur trois ans, et les infractions étaient dans les deux cas plus manifestes, ce qui a réduit la marge de défense devant les instances compétentes.

Quant au dossier de Manchester City, il comporte des allégations plus complexes, parmi lesquelles l'accusation d'avoir dissimulé des financements provenant d'actionnaires sous couvert de contributions de sponsoring, une question qui nécessite un examen détaillé des transactions, des contrats et des informations financières sur plusieurs années.

Par ailleurs, la multiplicité des accusations et la longue période couverte par l'affaire ont rendu l'examen des preuves et la réponse à chaque point plus complexes, ce qui explique l'écart considérable de durée par rapport aux autres affaires.