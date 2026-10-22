Des rapports de presse saoudiens ont révélé que la Ligue saoudienne professionnelle Roshan s'oriente vers le report du match entre Al Ahli et Al Khaleej, qui devait se dérouler ce jeudi soir au stade Al Inma de Djeddah dans le cadre de la 11e journée de la compétition locale.

Selon ce qu'a rapporté le journaliste saoudien Sami Al Qadi, il a été décidé de reporter le match en raison des conditions de vol.

La même source a précisé qu'Al Khaleej n'avait pas pu, jusqu'à ce matin, quitter l'aéroport de Dammam en direction de Djeddah.

Elle a indiqué qu'il est probable que le match se dispute demain vendredi au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al Faisal, tandis que le match entre Al Ittihad et Al Diriyah se tiendra au stade Al Inma.

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Si cela se produit, la journée de demain verra la tenue de 4 matchs des grands clubs de la Ligue Roshan dans le cadre de la même journée, car en plus des deux matchs mentionnés précédemment, Al Nassr jouera également contre Al Faisaly, et Al Hilal affrontera Al Qadisiyah.







