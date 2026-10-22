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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Des informations évoquent le report du match entre Al-Ahli et Al-Khaleej : la nouvelle date est fixée

Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Confusion dans le calendrier des matchs du championnat Roshn

Des rapports de presse saoudiens ont révélé que la Ligue saoudienne professionnelle Roshan s'oriente vers le report du match entre Al Ahli et Al Khaleej, qui devait se dérouler ce jeudi soir au stade Al Inma de Djeddah dans le cadre de la 11e journée de la compétition locale.

Selon ce qu'a rapporté le journaliste saoudien Sami Al Qadi, il a été décidé de reporter le match en raison des conditions de vol.

La même source a précisé qu'Al Khaleej n'avait pas pu, jusqu'à ce matin, quitter l'aéroport de Dammam en direction de Djeddah.

Elle a indiqué qu'il est probable que le match se dispute demain vendredi au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al Faisal, tandis que le match entre Al Ittihad et Al Diriyah se tiendra au stade Al Inma.

Si cela se produit, la journée de demain verra la tenue de 4 matchs des grands clubs de la Ligue Roshan dans le cadre de la même journée, car en plus des deux matchs mentionnés précédemment, Al Nassr jouera également contre Al Faisaly, et Al Hilal affrontera Al Qadisiyah.



#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
10811249+1525
V
V
V
N
V
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
V
V
V
D
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
9711207+1322
V
V
N
V
D
4
Al IttihadAl IttihadITT
96211810+820
V
D
V
V
V
5
Al AhliAl AhliAHL
96032312+1118
V
V
V
D
V
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
D
D
N
V
V
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
V
N
D
N
V
8
Al IttifaqAl IttifaqALI
104331416-215
D
V
N
N
N
9
Al KholoodAl KholoodALK
93331418-412
D
D
D
V
N
10
Al KhaleejAl KhaleejALK
10262913-412
V
V
N
N
N
11
Al HazemAl HazemALH
102351014-49
D
D
N
D
V
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
9234918-99
D
N
V
N
D
13
Al ShababAl ShababALS
91531113-28
N
V
N
D
D
14
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
N
V
D
N
N
15
Al-FayhaAl-FayhaALF
101451017-77
D
D
N
N
D
16
Al FathAl FathALF
10136920-116
D
V
D
D
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
D
N
D
D
D
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
D
N
D
D
D
AFC Champions League
Relégation

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