À quelques jours de la rencontre très attendue entre le club français de Lille et le club turc de Galatasaray en Ligue des champions, les inquiétudes sécuritaires se sont intensifiées au sein du club turc, sur fond de violences et de pillages survenus dans plusieurs villes françaises durant le week-end, ce qui a poussé sa direction à réclamer des garanties pour protéger sa délégation et ses supporters.

Le site français « Foot Mercato » a indiqué que Galatasaray est très préoccupé par la situation sécuritaire en France, d'autant plus qu'une importante affluence de supporters turcs est attendue au stade Pierre-Mauroy mercredi, pour soutenir l'équipe lors de cette rencontre européenne très attendue.

Les événements survenus dans la ville de Lille, qui ont entraîné des dégâts dans plusieurs commerces, dont certains ont été pillés, ont accru les craintes de la direction du club turc quant à la sécurité des joueurs, des membres du staff technique et des supporters attendus en France.

Dans ce contexte, Galatasaray a demandé à l'Union européenne de football, l'UEFA, de prendre des mesures de sécurité renforcées pour sécuriser le match, en mettant particulièrement l'accent sur les dispositions relatives aux déplacements des supporters et à la garantie de leur sécurité avant, pendant et après la rencontre.

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De son côté, le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez a affirmé que les matchs de Ligue des champions prévus en France cette semaine, y compris la rencontre entre Lille et Galatasaray, se dérouleront aux dates fixées, sans modification.

Ainsi, les autorités françaises se trouvent face à un défi sécuritaire pour garantir le déroulement de la rencontre dans un cadre sûr, dans un climat de tension et d'inquiétude qui précède l'un des matchs les plus en vue de la journée européenne.