Des images surprenantes circulent : elles auraient provoqué la colère de Leandro Paredes lors du match contre l’Espagne

Dimanche soir, après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, Leandro Paredes a offert un bien triste spectacle. L’Argentin s’est retrouvé au cœur d’une bagarre impliquant notamment Gavi et Eric García, mais les images révèlent qu’un coup de poing asséné par un autre joueur a précédé l’incident.

Au moment où Rodri s’apprêtait à rejoindre ses coéquipiers et les supporters pour célébrer le titre, Nahuel Molina lui a asséné un coup de poing en pleine poitrine. L’Espagnol, désigné meilleur joueur du tournoi, s’est immédiatement retourné pour réclamer des explications.

La situation a alors complètement dégénéré, déclenchant l’explosion de colère de Paredes. Dans le studio de la Coupe du monde de la NOS, Kenneth Perez a aussitôt dénoncé l’attitude du milieu de terrain, déjà impliqué dans plusieurs altercations musclées.

La presse espagnole est également sans pitié. « Une scène très triste », commente Marca. « Cela s’est terminé par un carton rouge pour Paredes. L’Argentin risque une sanction pour son agressivité. La commission de discipline de la FIFA analysera la bagarre et décidera des sanctions à infliger. »

« Quelle agression de la part de Paredes », s’exclame Mundo Deportivo. « Le milieu de terrain de Boca Juniors était impliqué dans tous les incidents, même après la finale, et il n’a pas su bien encaisser la défaite après avoir passé tout le match à provoquer et à jouer à la limite du règlement. »

La chaîne espagnole Teledeporte ne mâche pas ses mots et anticipe des suites disciplinaires : « L’accès de colère de Paredes est tout à fait inacceptable. »

Enfin, les propos du journaliste britannique Piers Morgan, ami de Cristiano Ronaldo, sont largement repris : « Comportement répugnant des Argentins en fin de match, surtout de la part de Paredes. Des salauds violents et méprisables, une honte pour le football. Je n’ai jamais été aussi heureux de voir une équipe perdre. »