Des images pour le moins surprenantes montrent Xavi Simons insultant un supporter après une grave blessure

De nouvelles images de Xavi Simons font sensation sur les réseaux sociaux. La séquence, filmée depuis les tribunes du stade des Wolverhampton Wanderers, montre le milieu de terrain de Tottenham Hotspur évacué sur une civière et manifestant son agacement envers un supporter. On entend clairement Simons s’en prendre à lui en anglais.

La séquence, filmée par un supporter des Wolves, capture un moment particulièrement délicat de la carrière du Néerlandais. Alors qu’il est évacué le long de la touche, il s’en prend vivement à un spectateur.

Tottenham a finalement remporté ce match crucial pour le maintien sur le score de 0-1, mais a perdu Simons au passage. Le Néerlandais a dû quitter le terrain en deuxième mi-temps, victime d’une blessure au genou apparemment grave.

La première période, pauvre en occasions, n’avait guère enthousiasmé les spectateurs. Dominateurs dans la possession, les Spurs n’avaient pourtant pas réussi à se créer de réelles opportunités.

Après la pause, le drame survient : alors qu’il se dirigeait vers la ligne de touche, le Néerlandais a posé le pied de travers et s’est effondré, saisie immédiate à la rotule. Il s’est relevé une première fois, avant de se laisser tomber, visiblement très affecté.

Le joueur, qui compte 34 sélections avec les Pays-Bas, a ensuite été évacué sur une civière, non sans adresser quelques mots virulents à un supporter adverse.







