Des images pour le moins surprenantes : le contentieux entre Godts et Vaessen connaît un nouveau rebondissement à la veille du coup d’envoi

Avant même le coup d’envoi du match de barrage entre l’Ajax et le FC Groningen, Etienne Vaessen a attiré l’attention par un geste significatif. Lors de la traditionnelle poignée de main, le gardien de but de Groningen a ostensiblement ignoré Mika Godts, alors qu’il a salué normalement les autres joueurs de l’Ajax.

Alors que l’Ajax était aligné pour accueillir les joueurs du FC Groningen, Vaessen a serré la main de presque tous ses adversaires, mais il a délibérément ignoré Godts, qui tendait pourtant la sienne.

Cette attitude s’explique par des tensions antérieures entre les deux joueurs. Lors du match de championnat tendu entre l’Ajax et le FC Groningen plus tôt cette saison, Vaessen et Godts s’étaient déjà opposés. Comme la rencontre s’était déroulée à huis clos, les propos échangés sur la pelouse étaient clairement audibles à la télévision.

Lors d’une interruption, une altercation a éclaté et le gardien a lancé : « Ta mère ! ». Godts, visiblement irrité, lui a alors lancé : « Quoi, ma mère ? Tout le monde entend ça, mon gars. Bien malin. » Plus tard dans la rencontre, l’expression « sale Belge puant » a été prononcée ; de nombreux téléspectateurs l’ont attribuée à Godts, unique joueur belge d’Ajax sur la pelouse.

Vaessen entretient d’ailleurs une relation tendue avec l’Ajax depuis plusieurs saisons. À l’issue du match nul 2-2 lors de la saison précédente, il s’était déjà illustré dans une bagarre générale, distribuant plusieurs coups et écopant par la suite d’une suspension, avant de recevoir des menaces graves.

Lors de la rencontre de jeudi en phase finale, Vaessen ne s'est pas non plus attiré les faveurs du public d'Amsterdam. Peu après la mi-temps, il a réagi aux chants et aux sifflets provenant des tribunes en applaudissant avec cynisme et en regardant en souriant les supporters fanatiques de l'Ajax.