Des images insolites de l’entraîneur de l’Égypte, Hassan, en train de « faire le fou », font le buzz

De nombreuses vidéos circulent sur Internet, montrant l’entraîneur égyptien Hossam Hassan complètement enragé après le match controversé entre l’Argentine et l’Égypte (3-2).

Mardi soir, les Pharaons menaient 2-0 avant de concéder trois buts dans les dernières minutes face au champion du monde en titre. Hassan estime que son équipe a été lésée par l’arbitre, lequel a notamment refusé un penalty en sa faveur.

Le sélectionneur a immédiatement accordé une interview cinglante, affirmant que la rencontre avait été manipulée par des instances supérieures : l’Argentine devait gagner.

« Je vais dire ce que je pense, quelles qu’en soient les conséquences. Ce match a clairement été truqué et le monde entier l’a vu. Et je tiens à ajouter une chose : s’ils veulent tant qu’ils gagnent, pourquoi appellent-ils tout le monde à venir participer à la Coupe du monde ? »

Ses propos ne sont pas les seuls à avoir choqué : des images le montrent quittant la pelouse, perdant totalement son sang-froid au point de s’en prendre à un caméraman.

Le sélectionneur, qui avait célébré la victoire contre l’Australie vendredi soir en brandissant un drapeau palestinien, s’est retrouvé face à un drapeau israélien mardi. Un supporter argentin l’a brandi sous ses yeux après la rencontre.

Les images montrent qu’il fait un doigt d’honneur au supporter avant de s’en prendre à un caméraman qui filme la scène.











