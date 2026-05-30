Via Instagram, X et d’autres réseaux sociaux, les stars du ballon rond et les clubs, qu’ils soient nationaux ou internationaux, offrent presque chaque jour un regard privilégié dans les coulisses du football. Cette édition de VZ Social met en lumière Micah Richards et Jamie Carragher, qui ont mis le feu à Budapest.

La capitale hongroise accueillera samedi la finale de la Ligue des champions, qui verra le Paris Saint-Germain et Arsenal s’affronter pour remporter le prestigieux trophée après une saison riche en suspense.

Les deux ex-internationaux sont déjà sur place pour la chaîne CBS Sports, mais leurs activités ne se limitent pas au travail : des images les montrent en train de faire la fête avec la population locale.

La finale de ce tournoi à plusieurs milliards d’euros débutera samedi à 18 h. Consultez ici la déclaration remarquée de l’UEFA à ce sujet. Un Néerlandais pourrait être présent au coup d’envoi : selon l’entraîneur Mikel Arteta, Jurriën Timber est suffisamment en forme pour débuter le match.