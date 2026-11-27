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La présidente bulgare, Iliana Iotova, a condamné les agressions dont ont été victimes les supporters du Levski Sofia jeudi soir à Marseille.

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Elle a qualifié les scènes de violence d'« inacceptables », demandant aux autorités françaises de faire toute la lumière sur les circonstances des faits, d'en identifier les responsables et de les traduire en justice.

« Les images de Marseille sont effroyables ! », a écrit Iotova sur son compte Facebook, appelant l'UEFA à vérifier les mesures prises pour garantir la sécurité des supporters bulgares au stade Vélodrome lors du match entre l'Olympique de Marseille et le Levski Sofia, comptant pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa et remporté 1-0 par le club français.

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La préfecture de police de Marseille a fait état de 11 supporters bulgares blessés lors des affrontements survenus une dizaine de minutes avant le coup d'envoi.

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Cinq d'entre eux ont été transportés à l'hôpital, tandis que six autres ont été soignés sur place.

Les blessures comprennent des traumatismes à l'œil et à la tête ainsi qu'une luxation de l'épaule, selon la chaîne française RMC.

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Selon l'AFP, plusieurs supporters marseillais ont quitté leur tribune et se sont rués vers un groupe de supporters bulgares, avant que les affrontements n'atteignent la tribune réservée aux fans du Levski, où se trouvaient environ 500 supporters.

Des projectiles et des fusées d'artifice ont été échangés, avant que les agents de sécurité n'interviennent et ne ramènent le calme dans les tribunes.

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De son côté, le ministère bulgare des Affaires étrangères a fermement condamné les agressions, annonçant son intention d'adresser une note diplomatique à la France pour réclamer une enquête complète sur les faits et que les responsables soient tenus de rendre des comptes.

Le consul général de Bulgarie à Lyon et le consul honoraire à Marseille suivent également l'évolution de l'affaire et se sont dits prêts à venir en aide aux ressortissants bulgares.

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Dans le même registre, l'ancien Premier ministre bulgare Boïko Borissov a exprimé sa colère face aux images qui circulent, réclamant des explications aux autorités françaises et appelant l'UEFA à infliger les sanctions les plus sévères.

Ivaïlo Mirtchev, coprésident du parti « Oui, Bulgarie », a critiqué la réaction tardive et insuffisante de la police française, exigeant que les supporters bulgares puissent rentrer dans leur pays en toute sécurité.

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L'entraîneur du Levski Sofia, Julio Velázquez, a estimé que ce qui s'était passé était « inacceptable dans le football », exprimant sa solidarité avec les supporters agressés et sa tristesse face à ces événements.

Pour sa part, l'Olympique de Marseille a indiqué s'efforcer de comprendre les circonstances exactes de ces affrontements.

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L'incident revêt une importance supplémentaire au regard du différend qui avait précédé la rencontre au sujet des modalités d'accueil des supporters du club bulgare : le 22 novembre, le Levski avait adressé une lettre officielle à l'UEFA pour contester la décision des autorités françaises de réduire le quota de billets de ses supporters à seulement 500.

Le club bulgare réclamait un réexamen de cette décision, en s'appuyant sur le règlement de la compétition, qui prévoit qu'au moins 5 % de la capacité du stade soient réservés aux supporters de l'équipe visiteuse.

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Fondé en 1914, le Levski Sofia est l'un des clubs bulgares les plus prestigieux et les plus populaires. Surnommé « l'équipe du peuple », il peut compter sur une très large base de supporters.

Selon des médias bulgares, des supporters du club prévoient de manifester ce vendredi devant l'ambassade de France à Sofia pour protester contre les agressions et contre ce qu'ils considèrent comme des défaillances dans la sécurisation des supporters pendant le match.