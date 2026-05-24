Des images d’ESPN capturent un chaos indescriptible lors du match Ajax - FC Utrecht : « On n’est tout de même pas des amateurs ? »

Avant la séance de tirs au but du match Ajax – FC Utrecht (1-1, 4-3 aux tirs au but), Davy Klaassen, Nick Viergever, Wout Weghorst et Allard Lindhout ont eu une discussion remarquée. Le capitaine de l’Ajax était visiblement en colère à propos de la manière dont s’était déroulé le tirage au sort.

Selon le commentateur d’ESPN Mark van Rijswijk, il avait été convenu avant la rencontre que les tirs au but auraient lieu devant le secteur des supporters du FC Utrecht, pour des raisons de sécurité. Klaassen et Weghorst ont manifesté leur désaccord.

Klaassen a alors échangé quelques mots vifs avec l’arbitre Lindhout, tandis que Viergever et Weghorst restaient à proximité. L’Ajax Amsterdam s’est éloigné, a multiplié les gestes d’étonnement et a fait part de son incompréhension. « Mec, qu’est-ce qu’on est en train de faire ? », a lancé Viergever.

Weghorst, visiblement mal informé, a renchéri : « Au tirage au sort, on choisit un côté et c’est tout. »

Lindhout a alors expliqué à Klaassen que la décision était déjà prise. Le capitaine ajacide s’est ensuite tourné vers Viergever : « Mais c’est injuste, non ? Ça n’a aucun sens ! » Le capitaine du FC Utrecht semblait lui-même hésiter sur la marche à suivre.

« On n’est pas des amateurs, quand même ? », s’emporte Klaassen. « Nick, c’est facile pour toi de parler. » Viergever demande alors : « Quel est le plan ? » Et l’Ajax Amsterdam répond, exaspéré : « Aucune idée, mais c’est quoi ce délire ? »

En toile de fond, Weghorst persistait à réclamer un tirage au sort auprès des officiels de la KNVB. Les tirs au but ont finalement été effectués du côté initialement choisi. Ce choix n’a pas pénalisé l’Ajax : les Amstellodamois ont remporté la séance après les échecs de Sébastian Haller et Souffian El Karouani.