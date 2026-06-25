La sélection néerlandaise est déjà aux États-Unis pour la Coupe du monde. Si les joueurs s’entraînent intensément, une vidéo de Memphis Depay diffusée sur Internet montre qu’ils disposent aussi de temps libre.

L’attaquant de 32 ans est en effet un grand fan de Pokémon. Il s’est donc récemment rendu dans un magasin de Lenexa, dans la banlieue de Kansas City.

Sur place, il a déballé plusieurs paquets de cartes Pokémon en compagnie de quelques employés du magasin. L’attaquant a confié qu’il était déjà un grand fan de la franchise dans son enfance et qu’il collectionnait déjà les cartes.

Le Néerlandais exhibe même un tatouage Pokémon sur son bras : Jigglypuff. À la fin de l’une des vidéos tournées par le magasin, on découvre qu’un des paquets ouverts par Memphis contient la précieuse carte Gengar, déclenchant l’enthousiasme général.

Avec les Oranje, Memphis affrontera la Tunisie dans la nuit de jeudi à vendredi à 01h00, heure néerlandaise, à Kansas City.

En cas de victoire, les Néerlandais devraient terminer en tête de leur groupe et retrouver le Maroc au tour suivant ; une deuxième, voire une troisième place, reste toutefois possible.

Memphis n’a pas débuté cette Coupe du monde en pleine forme et n’a donc pas encore été titularisé. Il est toutefois entré en jeu contre le Japon (match nul 2-2) et la Suède (victoire 5-1).