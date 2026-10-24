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L’international de la République d’Irlande Troy Parrott est le dernier footballeur du sud de l’Espagne à avoir vu son domicile pris pour cible par des malfaiteurs alors qu’il était en déplacement avec son club, le Real Betis. Plusieurs individus masqués se sont introduits de force dans la propriété de l’attaquant, située dans la banlieue de Séville, pendant le match de Liga de samedi dernier contre le FC Barcelone à La Cartuja.

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Des caméras de surveillance filment des intrus repartant les mains vides

Selon des médias espagnols, un groupe d’hommes masqués s’est introduit au domicile de l’Irlandais, dans le lotissement résidentiel El Zaudin à Bormujos, alors qu’il était entré en jeu en seconde période lors de la défaite 5-2 de samedi face au géant catalan. Bien que les caméras de surveillance du domicile aient filmé le groupe entrant dans la propriété, située à la périphérie de la ville, puis en ressortant, les intrus ont pris la fuite sans rien voler. La Garde civile a ouvert une enquête sur ce cambriolage.

L’ailier brésilien a subi une épreuve similaire

Le cambriolage de samedi s’est produit un peu plus d’une semaine après que le coéquipier de Parrott, Antony, a lui aussi vu son domicile pris pour cible alors qu’il jouait pour le Betis lors de sa victoire contre Porto en Ligue des champions. Bien que l’un des fils de l’ancien attaquant de Manchester United se soit trouvé dans la maison au moment des faits, le club andalou a confirmé par la suite que personne n’avait été blessé.

Revenant sur la détresse provoquée par le cambriolage, Antony a écrit sur Instagram : « Ce qui aurait dû être une belle soirée s’est terminé dans la colère et la frustration. Ma maison a été cambriolée.

« Il est difficile de décrire ce que l’on ressent quand quelqu’un s’introduit chez vous. Tout ce pour quoi nous avons travaillé si dur et que nous avons mis tout notre cœur à obtenir a été pris par quelqu’un qui n’a aucune idée des épreuves que nous avons traversées pour y parvenir.

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« Le plus révoltant, ce n’est pas seulement la perte de nos biens, mais aussi la perte du sentiment de sécurité dans l’endroit où nous devrions nous sentir le plus protégés, et de voir l’inquiétude dans les yeux de ma famille. »

Des bandes armées ciblent des footballeurs en Andalousie

Parrott et Antony sont les dernières victimes d’une série inquiétante de cambriolages visant des personnalités connues dans la région. Lundi dernier, cinq hommes encagoulés se sont introduits au domicile de l’ancien gardien de Séville Sergio Rico, à La Juliana, où il vit avec son épouse, Alba Silva, et ont menacé des membres de la famille avec des armes à feu pour voler des montres et des bijoux. Cette épreuve rappelle le cambriolage du domicile de Sergio Ramos en 2023, alors que ses enfants et les personnes chargées de veiller sur eux s’y trouvaient pendant le match européen de Séville contre Lens.

La police enquête sur d’éventuels liens avec le crime organisé

Un porte-parole de la Garde civile à Séville a confirmé que les enquêteurs examinaient une série de cambriolages dans la région de l’Aljarafe, mais qu’aucune arrestation n’avait encore eu lieu. Les enquêteurs cherchent actuellement à déterminer si une même bande organisée est à l’origine des récentes attaques, profitant du calendrier des matches pour agir en l’absence des joueurs. De leur côté, Parrott et ses coéquipiers du Betis tenteront de se ressaisir sur le terrain après leur lourde défaite contre Barcelone.