L'équipe d'Espagne a été sacrée championne du monde de football féminin des moins de 20 ans, ce dimanche, après sa victoire face à la Corée du Nord 4-3 aux tirs au but, à la suite d'un match nul et vierge en finale de la compétition.

L'équipe d'Espagne a décroché le titre pour la deuxième fois de son histoire, après l'avoir déjà remporté en 2022, et est parvenue à dépouiller la Corée du Nord du titre qu'elle avait remporté en 2024.

La sélection espagnole est ainsi devenue la deuxième nation la plus titrée avec deux sacres, derrière les États-Unis, l'Allemagne et la Corée du Nord, qui comptent trois sacres chacune.

L'Espagne poursuit ainsi sa domination sur le football, aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Ces dernières années, l'Espagne a remporté les titres des compétitions suivantes :

Coupe du monde masculine

Coupe du monde féminine

Euro masculin

Ligue des nations féminine de l'UEFA

Championnat d'Europe des moins de 19 ans masculin

Championnat d'Europe des moins de 19 ans féminin

Coupe du monde féminine des moins de 20 ans







