Ertuğrul Doğan, président du club turc de Trabzonspor, a révélé l'impact financier immédiat de la signature de Mohamed Salah, soulignant que l'enthousiasme des supporters à l'égard de ce transfert s'est directement traduit sur les ventes d'abonnements de la saison, qui ont atteint un chiffre remarquable en seulement quelques jours.

Doğan a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne turque « HT Spor », que le club avait vendu des abonnements pour une valeur proche de 550 millions de livres turques (environ 11,5 millions de dollars) en seulement trois jours après l'annonce de la venue de Salah, précisant que ce chiffre n'inclut pas les ventes de maillots de la star égyptienne, qui n'ont pas encore été comptabilisées.

Le président de Trabzonspor a ajouté que les recettes générées par les seuls abonnements avaient déjà couvert plus de la moitié du coût annuel du transfert de Salah, indiquant que le club vise à atteindre 25 000 abonnements pour la saison afin de couvrir l'intégralité du coût.

Doğan a salué le soutien des supporters, qu'il a décrit comme ayant dépassé les attentes de la direction du club, affirmant que les supporters de Trabzonspor aspiraient à recruter une star de la dimension de Salah, tout comme le staff technique attendait un transfert de ce niveau.

Il a indiqué que la direction du club était consciente au préalable de l'ampleur du désir des supporters de conclure un grand transfert, mais qu'elle ne s'attendait pas à une réaction d'une telle ampleur et d'une telle rapidité, adressant ses remerciements aux supporters qui « ne nous ont pas déçus ».

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Un démenti catégorique et une action en justice

En revanche, le président de Trabzonspor a catégoriquement démenti que le club ait bénéficié d'un quelconque financement gouvernemental pour aider à conclure le transfert de Salah, affirmant que les caisses du club n'avaient pas reçu « une seule livre » de la part d'une quelconque entité gouvernementale à ce sujet.

Doğan a qualifié les rumeurs faisant état d'une aide financière gouvernementale versée au club de « gros mensonge dénué de toute éthique », défiant ceux qui propagent ces allégations d'en apporter la moindre preuve.

Le président du club a également réagi aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant une saisie du salaire de Salah, affirmant qu'une telle chose était impossible d'un point de vue juridique, et a révélé que le club avait engagé des poursuites judiciaires et déposé une plainte contre les parties qui les avaient diffusées.

Il a également critiqué la diffusion de ces informations par les médias et les grandes chaînes, estimant qu'elle nuit à l'image du football turc.

Trabzonspor avait annoncé la signature de Mohamed Salah à la fin de la semaine dernière lors d'un transfert libre d'une durée de deux saisons, l'un des transferts les plus marquants du club au cours de la dernière période.

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