Des fuites inquiétantes en provenance de Madrid… Le transfert de 150 millions d'euros déclenche un premier bras de fer entre Pérez et Mourinho

Selon la presse espagnole, José Mourinho s’apprête à être nommé entraîneur du Real Madrid.

Mourinho a officiellement fait ses adieux à Benfica ce mercredi, et le Real Madrid s’apprête à officialiser sa nomination au poste d’entraîneur dans les prochaines heures.

Selon le quotidien Mundo Deportivo, bien que sa nomination ne soit pas encore officielle, le technicien portugais aurait déjà connu un premier accroc avec la direction merengue, menée par Florentino Pérez.

Selon le quotidien, ce différend porte sur l’offre de 150 millions d’euros que le club merengue a officiellement présentée à l’Atlético Madrid pour recruter Julián Álvarez.

Dans un communiqué officiel publié hier, le club merengue a confirmé : « Le Real Madrid CF annonce qu’à l’issue de la réunion du conseil d’administration d’aujourd’hui, il a présenté une offre de 150 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour acquérir les droits de transfert du joueur Julián Álvarez ».

Le club a ajouté : « Après avoir étudié et évalué l’offre, l’Atlético de Madrid a remercié le Real pour cette proposition, présentée dans le cadre des bonnes relations entre les deux clubs, mais l’a rejetée en invoquant la clause libératoire de 500 millions d’euros inscrite au contrat du joueur. »

Selon le journal, Mourinho ne souhaitait pas recruter l’attaquant argentin.

Selon la version du Real Madrid, l’entraîneur portugais était informé de l’intention du club de formuler une offre pour l’attaquant argentin, mais il ne l’a pas approuvée.

De leur côté, des sources proches de Mourinho assurent que l’entraîneur n’était pas informé de l’offre et l’a découverte au moment où le Real a rendu public le communiqué confirmant le refus de l’Atlético.

Selon ces mêmes sources, le technicien portugais aurait mal vécu le fait que le club agisse sans l’en informer, d’autant qu’il ne semblait pas convaincu par l’arrivée éventuelle de l’Argentin.