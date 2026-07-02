L’élimination du Sénégal dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement été une défaite sportive contre la Belgique ; elle a mis au jour une crise plus profonde au sein des « Lions de la Teranga ». Selon le journal français L’Équipe, des révélations choc ont émaillé la préparation et la participation de la sélection à la compétition.

Les Lions de la Teranga ont quitté la compétition de manière dramatique, battus 3-2 par la Belgique alors qu’ils menaient encore à la 86^e minute. Ils ont d’abord concédé un but réduisant l’écart, puis l’égalisation moins de trois minutes plus tard, avant que les Néerlandais ne scellent le sort de la rencontre lors de la deuxième période de prolongation.

Une crise financière et administrative frappe le camp d’entraînement

Selon le quotidien français, le staff a dû annuler plusieurs séances prévues en raison d’un défaut de paiement des frais d’utilisation des infrastructures.

Selon le quotidien, le sélectionneur Babi Thiaw a dirigé l’équipe sans contrat officiel, son bail précédent ayant expiré ; un accord pour un nouveau contrat n’a été trouvé qu’après la deuxième journée de la phase de groupes.

Les joueurs ont par ailleurs entamé la compétition sans avoir perçu leurs primes de qualification pour la Coupe du monde ni celles liées à leur précédent titre continental, une situation qui a nourri un vif mécontentement au sein du groupe.

Des choix controversés pendant la compétition

Le chaos s’est aussi étendu à la préparation sportive : selon le quotidien français, le match amical contre les États-Unis n’a été finalisé qu’après l’arrivée de la délégation sénégalaise sur le sol américain.

Par ailleurs, la délégation a posé ses valises aux États-Unis trois semaines avant son entrée en lice contre la France, alors que la plupart des sélections ont privilégié une arrivée tardive pour limiter la fatigue et un stage trop long.

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Le journal a également révélé que la Fédération sénégalaise avait recruté un analyste vidéo supplémentaire après le début de la compétition, une décision perçue comme le symptôme d’un manque de planification.

Plusieurs choix techniques ont également interpellé, à l’image de la convocation surprise du jeune défenseur Mamadou Sar en conférence de presse avant d’affronter la Belgique, alors qu’il n’avait pas joué la moindre minute en phase de groupes, une situation source de frustration pour le joueur.

Le rapport a également critiqué l’obstination du staff technique à aligner le vétéran Kalidou Koulibaly au détriment de Mamadou Sar, estimant que cette décision reposait davantage sur l’expérience du joueur et son parcours en équipe nationale que sur sa préparation technique.

Ces coulisses illustrent l’ampleur des crises qui ont secoué la sélection sénégalaise pendant la Coupe du monde, et interrogent sur l’impact du chaos administratif et technique dans l’élimination prématurée de l’équipe.