Des fuites confidentielles révèlent le chaos qui règne au Sénégal après le choc de la Coupe du monde !

L’élimination du Sénégal dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement été une défaite sportive face aux Pays-Bas ; elle a mis au jour une crise plus profonde au sein du camp des « Lions de la Teranga », après que le journal français « L’Équipe » a dévoilé une série de révélations choc sur les coulisses qui ont précédé et accompagné la participation de la sélection à la compétition.

Les Lions de la Teranga ont quitté la compétition de manière dramatique, battus 2-3 par les Pays-Bas alors qu’ils menaient encore à la 86^e minute. Ils ont d’abord concédé un but réduisant l’écart, puis l’égalisation moins de trois minutes plus tard, avant que les Néerlandais ne scellent la qualification en marquant en toute fin de seconde prolongation.

Une crise financière et administrative frappe le camp d’entraînement

Selon le quotidien français, le staff a dû annuler plusieurs séances prévues en raison d’arriérés de paiement pour l’accès aux infrastructures.

Selon le quotidien, le sélectionneur Babi Thiaw a dirigé l’équipe sans contrat officiel, son précédent bail ayant expiré ; un accord pour un nouveau contrat n’a été trouvé qu’après la deuxième journée de la phase de groupes.

Les joueurs ont par ailleurs entamé la compétition sans avoir perçu leurs primes de qualification à la Coupe du monde ni celles liées à leur précédent titre continental, une situation qui a nourri un vif mécontentement au sein du groupe.

Des choix sportifs contestés

Le chaos s’est aussi étendu à la préparation sportive : selon le journal, le match amical contre les États-Unis n’a été finalisé qu’après l’arrivée de la délégation sur le sol américain.

Par ailleurs, la délégation a posé ses valises aux États-Unis trois semaines avant son entrée en lice contre la France, alors que la plupart des sélections ont privilégié une arrivée tardive pour limiter la fatigue et un stage trop long.

Lire aussi… Késé se prononce sur son transfert à l’Union

Le journal a également révélé que la Fédération sénégalaise avait recruté un analyste vidéo supplémentaire après le début de la compétition, une décision perçue comme le symptôme d’un manque de planification.

Plusieurs choix techniques ont également interpellé, à l’image de la convocation surprise du jeune défenseur Mamadou Sar en conférence de presse avant d’affronter la Belgique, alors qu’il n’avait pas joué la moindre minute lors du premier tour, une situation source de frustration pour le joueur.

Le rapport épingle aussi l’obstination du staff à aligner le vétéran Kalidou Koulibaly au détriment de Sar, jugeant que ce choix s’appuie plus sur l’expérience du joueur que sur sa condition sportive.

Ces coulisses illustrent l’ampleur des crises qui ont secoué la sélection sénégalaise pendant la Coupe du monde, et interrogent sur l’impact du chaos administratif et technique dans l’élimination prématurée de l’équipe.