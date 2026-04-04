Des faits incontestables étayés par des preuves… Un nouveau rebondissement dans l'affaire « Negreira » secoue Barcelone

L'affaire Negreira a pris un nouveau tournant après que l'avocat espagnol Juan Luis Martín de Pozuelo a déposé une plainte officielle contre le FC Barcelone auprès de la commission d'éthique de la direction de l'intégrité et de la conformité de la Fédération espagnole de football, dans le but d'élargir le champ des enquêtes aux cadres disciplinaires et éthiques au sein des institutions footballistiques locales et internationales.

La plainte, datée du 1er avril, contient des accusations directes à l'encontre du club catalan et d'un certain nombre de ses responsables actuels et anciens, et affirme que les faits liés aux paiements reçus par l'ancien vice-président de la commission des arbitres, José María Enríquez Negreira, entre 2001 et 2018, ne sont plus une simple polémique médiatique, mais sont devenues, selon le texte du document, des faits avérés s'appuyant sur des preuves irréfutables et documentées devant la justice.

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Dans sa plainte, Pozuelo souligne que l'affaire ne concerne pas seulement la responsabilité du club en tant qu'institution, mais s'étend à des personnalités de premier plan qui ont présidé le FC Barcelone à différentes époques, parmi lesquelles Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Joan Laporta et Joan Gaspart, estimant qu'ils portent tous une responsabilité directe ou indirecte dans ce système de paiements controversé.

L'avocat met l'accent sur l'aspect financier de l'affaire, précisant que les montants transférés à Negreira et aux sociétés liées à sa famille s'élevaient à environ 8 388 476,90 euros, dont 7 376 916,90 euros ont été versés à des entités commerciales qui lui appartiennent.

Bozuelo estime que ces chiffres révèlent un système de paiements double, direct et indirect, qui justifie, selon lui, des sanctions disciplinaires sévères à l'encontre des parties concernées.

La plainte a également abordé la question des rapports d'arbitrage utilisés par Barcelone pour justifier ces paiements, estimant que cette défense n'était plus convaincante à la lumière des conclusions des enquêtes judiciaires. Bouzouilo a souligné que les déclarations de l'actuel président du club, Joan Laporta, concernant la légalité de ces rapports pourraient le placer dans le cercle de la responsabilité éthique devant les instances compétentes.

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La plainte s'appuie également sur la décision judiciaire rendue le 9 octobre 2023 par la première chambre d'instruction de Barcelone, qui a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire, ainsi que sur le rôle joué par la Fédération espagnole de football en tant que partie civile.

Bozuelo estime que si la fédération est considérée comme partie lésée dans le cadre de la procédure pénale, elle doit également agir sur le plan éthique et disciplinaire, et ne pas se contenter de la position judiciaire.

L'avocat espagnol a l'intention de transmettre ces mêmes documents à l'Union européenne de football (UEFA) et à la Fédération internationale de football (FIFA), dans le but d'internationaliser l'affaire et de la soumettre au contrôle des instances supérieures du football, estimant que ce qui s'est passé « porte atteinte à l'intégrité du jeu et à la réputation du football espagnol ».

Cette démarche ouvre ainsi un nouveau chapitre dans l'une des affaires les plus controversées de l'histoire du football espagnol, tandis que la Fédération espagnole de football doit décider si les faits exposés dans la plainte justifient des mesures supplémentaires susceptibles de raviver la polémique sur les relations entre Barcelone et la commission des arbitres au cours des deux dernières décennies.

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