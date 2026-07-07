Des excuses jugées hypocrites qui virent à l’attaque. Une sénatrice paraguayenne interpelle Mbappé : « Qui êtes-vous pour me traiter de femme méprisable ? »

La sénatrice paraguayenne a de nouveau provoqué la polémique en publiant une lettre d’excuses concernant ses insultes racistes à l’encontre du capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé. Mais ce message s’est rapidement transformé en une attaque virulente dans laquelle elle exigeait que la star française lui présente des excuses, allant même jusqu’à le menacer de poursuites judiciaires pour « violence de genre ».

La parlementaire, déjà épinglée pour des propos racistes visant le champion, a d’abord diffusé une longue lettre où elle disait regretter l’usage d’insultes racistes et affirmait avoir supprimé son premier message car il perpétuait des « schémas » qu’elle dit détester.

Mais le message vire rapidement à l’attaque : elle accuse Mbappé d’« arrogance » et de « mépris » durant la rencontre, déclarant : « Ton comportement arrogant était évident, tout comme ton mépris envers chaque joueur, comme s’ils étaient répugnants. Lorsque tu as prononcé cette expression extrêmement insultante en Amérique latine, tu en étais conscient. »

Elle a ajouté : « Tu as fait preuve de mépris envers la santé de notre gardien. Tu ne lui as pas serré la main, tu lui as crié ta victoire au visage. En un instant, tu as montré ton arrogance et ton manque de courtoisie. Cela m’a blessée, et cela a blessé tout mon pays. La France doit te demander des comptes. »

Dans une escalade inattendue, elle a exigé que Mbappé « revienne » sur ses propos et lui présente des excuses, l’accusant de l’avoir qualifiée de « femme méprisable » et d’avoir exercé une « violence de genre » à son encontre.

Elle conclut par une mise en garde explicite : « Qui es-tu pour me qualifier d’indigne ou de vile alors que tu ne me connais pas ? Rétracte tes propos, respecte ta nationalité française et présente tes excuses, sinon j’engagerai des poursuites judiciaires pour violence de genre. »

Loin d’apaiser les esprits, cette missive a ravivé la confrontation avec le capitaine des Bleus et valu à la sénatrice de vives critiques, certains l’accusant d’inverser les rôles après ses propos racistes condamnés par l’opinion publique internationale.

Rappelons que la polémique a éclaté à la suite du match France-Paraguay, au cours duquel la sénatrice avait tenu des propos racistes à l’encontre de Mbappé, suscitant une vague d’indignation mondiale, avant de tenter aujourd’hui de se disculper et de lancer une contre-attaque contre la star française.